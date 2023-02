Plus de 100 chauffeurs de taxi et de bus de transport public opérant sur les différentes lignes de transport en commun dans la wilaya de Constantine ont été déférés, depuis début février en cours, devant la commission de wilaya des sanctions administratives, apprend-on dimanche auprès de la direction des Transports. Dans une déclaration à l’APS, le directeur du secteur, Ramadane Cherif Idir, a indiqué que la direction des Transports avait effectué, selon le programme mensuel, des opérations de contrôle et d’inspection en coordination avec les services de sureté de wilaya au niveau de plusieurs localités en vue de s’assurer de l’engagement des opérateurs du secteur des transports envers les lois en vigueur. Ces opérations ont, a-t-il ajouté, abouti à l’élaboration de 66 procés-verbaux à l’encontre des chauffeurs de taxi et 41 autres à l’encontre de chauffeurs de bus, notamment. La nature des infractions des chauffeurs de taxi comprenaient des dépassements, signalées par les citoyens ou identifiées lors de l’examen de contrôle par l’équipe d’inspection, a fait savoir la même source, citant entre autres la tenue inappropriée du chauffeur, la mauvaise prestation, l’absence de documents de ligne d’exploitation, le non-respect des points des stations. Le même responsable a cité parmi les infractions des chauffeurs de bus, le non-respect des tarifs et des points de stations, défauts des documents, d’extincteurs et de la boîte à pharmacie. Les chauffeurs de bus de transport contrevenants ont été déférés devant la commission de wilaya des sanctions administratives, composée de représentants des services de sureté et de la gendarmerie nationale, ainsi que de la direction des Transports et d’autres services, tandis que les chauffeurs de taxi concernés comparaîtront devant ladite commission mardi prochain, a précisé la source. Les sanctions qui seront appliquées à l’encontre des contrevenants sont la saisie du véhicule pour une période allant de 3 à 45 jours, en sus du retrait du permis de conduire, ainsi que des sanctions financières selon chaque cas. Pour rappel, des campagnes de sensibilisation ont été organisées au profit des chauffeurs de taxi et de bus des transports en commun visant à rappeler la nécessité de respecter la tarification légale, ainsi que l’affichage des prix, en plus de l’obligation de terminer le parcours pour les bus. n

