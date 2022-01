Les chiffres parlent d’eux-mêmes, le tramway de Constantine transporte actuellement quelque 50 000 passagers par jour, un chiffre déjà annoncé en automne dernier durant une visite ministérielle des Transports. De samedi à jeudi, jours ouvrables, il permet à quelque 300 000 habitants et gens de passage de se mouvoir sans les tracas des autobus et autres minicars et sans payer le ticket de plus en plus cher d’un taxi.

Par Lyes Sakhi

Une fréquentation qui confirme que la demande sur ce type de transport dans la métropole de l’Est algérien était très forte et que, depuis sa mise en service, l’été 2013, il est devenu un facilitateur de mobilité et d’accès à différents endroits très fréquentés de la ville. Avant, le tramway constantinois transportait 35 000 passagers par jour sur la ligne reliant la station Ramdane-Benabdelmalek, au centre-ville, jusqu’à la station Kadri-Brahim à l’entrée de la circonscription administrative Ali-Mendjeli, indique à l’APS le directeur de son unité opérationnelle, Kamel Bida. La fréquentation a donc fait un bond de 50% et pourrait donc s’accroître. Vendredi, jour de repos, l’usage du tramway s’est d’ailleurs accru passant, selon la même source, de 12 000 à 15 000 voyageurs depuis septembre 2021 sur la ligne centre-ville-Université Abdelhamid-Mehri-Ali Mendjeli, un parcours de 18,4 kilomètres. Desservant les quatre grands centres universitaires de la ville, ainsi que plusieurs campus, les étudiants sont très nombreux à emprunter ce transport en raison de sa praticabilité et de la modicité du tarif d’abonnement à 600 DA/mois, faisant grimper cette forme de souscription à plus de 60%. A 40 dinars le ticket pour les usagers ordinaires, un tarif moins cher qu’à Alger, le tramway constantinois reste plus qu’attractif. Les recettes du tramway ont augmenté de plus de 48% par rapport à 2019-20, une année blanche en raison de la crise pandémique, a ajouté Kamel Bida, sans préciser réellement la période de comparaison bien qu’il s’agisse probablement de l’intervalle septembre 2021-janvier 2022 courant. C’est-à-dire après l’inauguration de la nouvelle extension du réseau qui s’étend sur un linéaire de plus de 18 kilomètres.