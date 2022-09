Des séances de soutien médico-psychologique ont été organisées en faveur de 137 familles victimes des récentes feux de forêts, de la wilaya d’El Tarf, à l’initiative de la direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS)

de Constantine, a appris hier l’APS auprès du directeur local de ce secteur.

Quatre (4) équipes pluridisciplinaires composées de médecins généralistes, de psychologues, de sociologues et des assistants sociaux des cellules de proximité et de solidarité (CPS) relevant de la direction locale de l’agence de développement social (ADS), ont été mobilisées pour assurer la prise en charge de ces victimes, a indiqué à l’APS M. Mourad Seyad. L’opération vise à apporter aide et assistance aux personnes sinistrées, en application des instructions et des directives du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a affirmé le même responsable. Des séances similaires, a-t-il ajouté, ont été également initiées par les services de la même direction en faveur de 63 enfants des scouts musulmans algériens (SMA) victimes de ces incendies, au moment de leur camping d’été, dans la wilaya d’El Tarf. M. Seyad a fait savoir à ce propos que ces séances de soutien psychologique et social, dispensées au centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux implanté à la cité Ziadia, au chef-lieu de wilaya, sont encadrées par une équipe regroupant dix (10) psychologues dépendant des établissements locaux de l’action sociale. Par ailleurs et dans le cadre de ce programme de solidarité qui a pour objectif de traduire les valeurs humanitaires entre Algériens en particulier pendant les périodes de crises, des caravanes mobiles se sont dirigées ces derniers jours de Constantine à destination de cette wilaya frontalière, a-t-il relevé. Au total, seize (16) camions transportant des denrées alimentaires, des bouteilles d’eau, des couches pour adultes et enfants, de couvertures, de matelas et de médicaments contre les brûlures représentant des dons de plusieurs opérateurs économiques de la wilaya, ont été réservés à l’ensemble des familles de différentes zones sinistrées , au titre de cette action humanitaire, initiée en coordination avec la direction du commerce et de la promotion des exportations sous la supervision des services de la wilaya, a-t-il conclu. (APS)

Articles similaires