Près de six (6) quintaux de produits alimentaires avariés et impropres à la consommation ont été saisis au chef-lieu de la wilaya de Constantine par les services de la Direction locale du commerce, a-t-on appris lundi auprès de cette direction. Les produits alimentaires retirés du marché, à la fin de la dernière semaine, sont des denrées de large consommation à savoir des viandes rouges (viandes hachées et merguez) ainsi que des boissons gazeuses, a précisé dans une déclaration à l’APS le chef du service de la répression des fraudes et de la protection du consommateur, Abdelghani Bounaâs. La valeur financière de cette saisie, effectuée dans le cadre du programme de contrôle spécial Ramadhan visant la protection de la santé publique, a dépassé 1,3 million de DA, a souligné le même responsable. Il a ajouté que durant le week-end dernier, à la veille du mois sacré, pas moins de 40 interventions ciblant la ville de Constantine uniquement, ont été réalisées par les brigades de contrôle mobilisées pour cette mission, donnant lieu à l’élaboration de 21 procès-verbaux (PV), relevant que les analyses effectuées ont confirmé que les produits alimentaires en question ont été jugés impropres à la consommation. Il est à signaler que des poursuites judiciaires ont été engagées à l’encontre des contrevenants, a-t-on noté.

Articles similaires