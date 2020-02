La brigade de recherches et d’investigations de la Gendarmerie nationale de Constantine est parvenue à saisir plus de 2.400 comprimés psychotropes et l’arrestation de 10 personnes dans la commune d’El Khroub, a-t-on appris jeudi de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Au cours d’une patrouille effectuée par les éléments de la brigade de recherches et d’investigations, en coordination avec les sections de sécurité et d’intervention de la Gendarmerie nationale de Constantine, «une quantité de plus de 2.400 comprimés psychotropes a été saisie et 10 personnes âgées entre 20 et 50 ans ont été arrêtées, précisément dans la localité d’El Baâraouia, relevant de la commune d’El Khroub’’, a souligné la même source. Précisant que

3 véhicules utilisés dans le trafic de ces stupéfiants, une somme d’argent et des armes blanches ont été saisis également dans le cadre de cette opération. Cette même source a ajouté qu’un dossier judiciaire a été élaboré et les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la république du tribunal d’El Khroub.

