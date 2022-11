Soixante-cinq (65) agréments pour ouverture d’officines dans nombre de sites résidentiels de la wilaya de Constantine ont été octroyés dimanche à des pharmaciens retenus dans la liste finale annoncée par les services de la Direction de wilaya de la santé et de la population. La remise des agréments, qui s’est déroulée au cours d’une cérémonie tenue à l’Institut supérieur de formation paramédicale, s’inscrit dans le cadre de l’actualisation de la carte sanitaire, a précisé dans une déclaration à la presse le directeur de wilaya de la santé Abdelhamid Bouchlouche. L’opération intervient après l’annonce en mars 2022 de la liste préliminaire suivie de la période d’introduction des recours, a indiqué le directeur de wilaya de la santé, précisant que l’opération rentre dans le cadre des efforts du ministère de la Santé dans la fourniture des médicaments. Vingt-huit (28) recours ont été introduits et leur étude a conduit à l’adhésion de 14 pharmaciens à la liste finale des nouvelles officines implantées au travers des sites résidentiels précis. Plusieurs réunions avaient été tenues avec la section locale du Syndicat national des pharmaciens d’officine et le Conseil de déontologie des pharmaciens pour déterminer les nouvelles extensions urbaines et les zones enclavées conduisant à la délivrance de 65 agréments répartis entre huit communes de la wilaya, a indiqué M. Bouchlouche, tout en assurant que d’autres agréments seront délivrés début 2023 parallèlement à la distribution de nouveaux logements. Vingt huit (28) agréments remis concernent la circonscription administrative Ali Mendjeli, 21 le pôle urbain Massinissa, Ain Nehass et Lemridj, six le pôle urbain Retba Didouche Mourad, quatre Ain Abid, deux Hamma Bouziane, un Zighoud Youcef et trois dans les zones d’ombre des communes

Articles similaires