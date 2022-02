Une cinquantaine d’exposants prendront part au prochain Salon des constructions modernes et des nouvelles technologies, Builtec 2022, qui ouvrira ses portes à Constantine du 20 au 23 février. Cet évènement est organisé sous le patronage du ministère de la Numérisation et des Statistiques et du wali de Constantine Messaoud Djari, a-t-on appris de l’organisateur, la société Media Smart.

Le Salon destiné principalement aux professionnels des travaux publics, du bâtiment et des énergies renouvelables vise à « ancrer l’esprit d’innovation dans ces secteurs clés pour être au diapason des évolutions mondiales réalisées en la matière et à répondre également aux exigences de la vie moderne ». Il sera marqué par des séances techniques encadrées par des experts du domaine du bâtiment qui développeront les aspects liés à l’utilisation de la technologie dans la construction, en plus de conférences sur l’utilisation des techniques numériques dans la préservation du patrimoine, cas d’expériences réalisées par des universitaires via la technique 3D sur le site de Djemila à Sétif.

Articles similaires