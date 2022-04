Le montant des affaires de transactions commerciales sans facture, mises à jour, depuis le début du mois de Ramadhan par les services de la direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya de Constantine a dépassé 120 millions DA, a-t-on appris mardi auprès de la même direction. Ce chiffre, représente la valeur des opérations sans factures, signalées depuis le 2 avril, à travers des commerces, toutes activités confondues, répartis sur les 12 communes de la wilaya, a précisé à l’APS le chef du service de la répression des fraudes et de la protection du consommateur, Abdelghani Bounaâs. Soulignant dans ce même sillage que les sorties d’inspection effectuées se sont soldées par la constatation de plus de 1.450 infractions se rapportant à la qualité et aux pratiques commerciales, le même responsable a signalé la pratique de prix exorbitants, le manque d’hygiène et d’étiquetage, l’absence de certificat d’assurance et l’exposition de produits alimentaires périmés et impropres à la consommation. M. Bounaâs a encore affirmé que ce résultat était effectif grâce à la réalisation de 5.459 interventions dans le cadre d’un vaste programme de contrôle effectué en dehors même des heures de travail. Ces interventions, a ajouté le représentant de la direction du commerce, ont donné lieu à l’établissement de 1.143 procès-verbaux (PV) à l’encontre des commerçants contrevenants qui seront poursuivies par la justice. Une quantité globale d’environ 14 tonnes de produits alimentaires avariés, ne répondant pas aux normes en vigueur, d’une valeur totale dépassant 7,5 millions DA, a été retirée des marchés, pendant la même période où 88 échantillons de produits de large consommation ont été également prélevés pour analyses, a ajouté le même responsable. Il est à signaler que 24 locaux commerciaux ont été proposés à la fermeture, dans le cadre de ce contrôle effectué en coordination avec les bureaux d’hygiène des assemblées populaires communales (APC), des services vétérinaires, de la santé et ceux de la police et de la gendarmerie nationale. n

