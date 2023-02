Pas moins de 10.342 procès-verbaux (PV) de poursuite judiciaire ont été établis en 2022, par la Direction du Commerce et de la promotion des exportations de la wilaya de Constantine à l’encontre des commerçants contrevenants.

Ce résultat est le fruit des opérations de contrôle menées à l’effet de garantir une commercialisation légale des produits alimentaires notamment ceux de première nécessité, à protéger la santé publique et à prémunir les citoyens contre les intoxications alimentaires mais aussi afin de lutter contre la spéculation illicite, a précisé à l’APS le directeur du Commerce et de la promotion des exportations, Rachid Hedjal. Plusieurs infractions sont à l’origine de l’enregistrement de ce nombre de PV à l’instar du manque d’hygiène, la non-facturation, absence d’étiquetage et de certificat de garantie, non-conformité des produits, vente de marchandises impropres à la consommation, non-respect des conditions de conservation des produits périssables, etc, selon la même source. Durant la même période, a encore fait savoir M. Hedjal, plus de 81.550 interventions ont été recensées à travers divers commerces des douze (12) communes de la wilaya ayant permis d’enregistrer 10.544 infractions, ajoutant qu’une centaine d’échantillons de produits de large consommation, ont été également prélevés pour analyses microbiologiques. Il a révélé dans ce contexte que les 2.746 opérations de contrôle effectuées, en 2022 par les brigades mixtes de contrôle, ont également permis la saisie de 133,88 tonnes de différents produits alimentaires impropres à la consommation et non conformes aux normes en vigueur représentant plus de 123 millions DA, dont 35 tonnes de produits agroalimentaires, 30 tonnes de marchandises non étiquetées, 14 tonnes de viandes blanches et rouges avariées ainsi que 12 tonnes de boissons gazeuses. Selon les services du Commerce de Constantine, les infractions de défaut de facturation, enregistrées en particulier au niveau des grandes villes de la wilaya de Constantine, sont estimées à 5,5 milliards DA. En outre, durant les deux derniers mois (décembre et janvier), 225 locaux commerciaux ont été fermés pour non-respect des règles d’hygiène des produits alimentaires, selon la Direction du Commerce et de la promotion des exportations de Constantine.

(APS)