De Constantine, Hamid Bellagha

Pour les élections locales, Constantine a enregistré 72 listes qui ont concouru, hier, pour les places au sein des Assemblées populaires de wilaya (APW) et communale (APC).

Pour cela il a fallu la mise en place de 248 centres et 1 512 bureaux de vote sur toute la wilaya de Constantine, dont 72 centres de wilaya et 63 centres communaux.

L’APW de Constantine sera visée par 8 listes initiées, dont celles du FLN, RND, FFS, Mouvement El Bina et une liste indépendante, toutes bien fournies. Concernant les listes pour les assemblées des 12 communes de Constantine, elles sont au nombre de 63, avec les partis classiques, des alliances d’indépendants, avec comme particularité pour la commune de Messaouad-Boudjeriou, qui a fusionné 3 listes provenant des partis RND, FLN, et MSP. Une alliance avant les résultats des urnes.

Pour ce qui est de l’ambiance électorale, en ce samedi de vote, il y a un remake de celle de juin dernier pour les législatives. Un «copier-coller» du 12 juin pour le 27 novembre. La rue Abane-Ramdane, le pouls de la ville, semble blasée cette fois. Tout comme les autres artères de la ville. Il y a bien une agitation remarquable dans certaines rues, mais elle n’a rien à voir avec les élections. Pourtant un membre de l’ANIE reste optimiste. « Les habitudes des votants à Constantine est d’aller glisser le bulletin dans l’urne en fin de journée. Il ne faut pas vous focaliser sur la matinée. Il y a un peu plus de monde aujourd’hui qu’au 21 juin, même si ce n’est pas l’affluence des grands jours. Vous verrez dans l’après-midi.» Il était presque midi. A 16H, la situation n’a pas beaucoup évolué.

Il faut quand même reconnaître qu’une organisation quasi parfaite nous apostrophe dans les différents centres de vote que l’on a visités. Les conditions sanitaires, avec distanciation et gel hydro alcoolique, étaient respectées, même si les bavettes semblaient appartenir à un passé désormais lointain. Il y avait tout, sauf les électeurs, qui avaient sans doute d’autres soucis en tête, surtout quand on sait que le P/APC de Constantine sortant semble être sous le coup d’une enquête administrative et que son prédécesseur est en prison ainsi que plusieurs de ses collaborateurs, pour avoir confondu les deniers de la commune avec les leurs. Cette fois, nous avons aussi constaté un calme plat au sein des bureaux visités, contrastant avec l’ambiance délétère des élections législatives du mois de juin dernier, où quelques candidats voulant passer en force avaient essayé de s’accaparer des voix qui n’étaient pas les leurs.

Vers 16H, l’ambiance est toujours la même que celle de la matinée : lisse, ennuyeuse, silencieuse, et renseigne sur le peu d’intérêt accordé aux élections et aux futurs gestionnaires des communes et de wilaya.

Les quelque 1 383 surveillants-observateurs se sont bien ennuyés, espérant capter l’intérêt des 604 649 électeurs inscrits sur les listes électorales.

A 10H, ce matin, ils n’étaient que

19 000 à avoir visité un bureau de vote. Une moyenne de 2,6 % entre les wilayales et les communales. Bien peu de choses, même si les chiffres ont légèrement grimpé à la fermeture des bureaux de vote. n

