Plus d’une centaine d’examens de diagnostic précoce du cancer du sein, ont été effectués, au profit des femmes âgées de 40 ans et plus, dans le cadre du mois d’octobre rose, dédié à la lutte contre cette pathologie, à l’initiative de l’association waha d’aide aux malades de la wilaya de Constantine, a-t-on appris mardi des responsables de cette association. L’opération s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’activités réalisées, depuis le début du mois d’octobre dernier, ayant permis de signaler, certains cas suspects n’ayant pas encore fait l’objet d’un dépistage précoce de cancer du sein qui constitue l’un des cancers les plus répandus dans la région, a déclaré à l’APS Yasmina Kechid membre de cette association.

Soulignant que les cas signalés ont été orientés pour faire des examens radiographiques de mammographies, la même responsable a fait savoir que l’opération avait pour objectif de toucher un grand nombre possible de femmes à travers la wilaya, dans le cadre du rapprochement de ce service des citoyennes, et cela avec la mobilisation d’un personnel médical spécialisé. Le programme élaboré par la même association pour la prise en charge de cette frange de patients, a-t-elle ajouté, a porté aussi sur l’organisation d’actions de sensibilisation autour de l’importance du dépistage précoce ayant ciblées des étudiantes et enseignantes de l’université Abdelhamid Mehri (Constantine-2) , des femmes qui ont fréquenté la maison de jeunes de la circonscription administrative Ali Mendjeli en plus de certains établissements d’enseignement secondaire.

Pour rappel, l’association Waha d’aide aux malades atteints de cancer de la wilaya de Constantine, assure actuellement la prise en charge de 1.000 malades, et cela en matière d’aides sanitaires (consultations médicales, examens radiologiques, analyses biologiques) en plus d’aides sociales. Elle a amélioré ces dernières années ses activités, notamment en matière d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’hébergement pour venir en aide aux malades du cancer de Constantine et d’autres wilayas. La femme atteinte du cancer du sein est prise en charge au début de l’apparition de la maladie, en matière de chirurgie, chimiothérapie et de radiothérapie, en sus du traitement hormonal destiné à stopper la prolifération des cellules cancéreuses, a indiqué pour sa part,Dr Salima Nezal, médecin volontaire activant au sein de cette association. A cette occasion, des campagnes similaires ont été également organisées par la direction de la santé et de la population (DSP), a précisé de son côté, le chargé de l’information et de la communication à la direction du secteur, Amir Aidoune, notant que l’initiative a consisté en l’organisation des caravanes mobiles d’information à destination des populations des zones d’ombre. Il a fait savoir que des équipes pluridisciplinaires, composées de médecins généralistes, d’oncologues, de psychologues, de radiologues et de sage-femmes, ont sillonné plusieurs mechtas et hameaux de la wilaya pour dépister des cas de cancers du sein et du col de l’utérus. En sus, des conseillers en allaitement maternel, ont été mobilisés, pour sensibiliser les femmes sur l’importance de l’allaitement dans la prévention contre le cancer du sein. Il est à noter que des journées d’études liées au même sujet, ont été aussi organisées par la DSP à travers les établissements publics de santé de proximité (EPSP), des établissements publics hospitaliers (EPH), des polycliniques et de l’école nationale de formation paramédicale sise sur les hauteurs d’Ain El Bey. (APS)