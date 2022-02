Un nouveau plan de redéploiement des moyens de transport a été mis en place à l’intérieur du tissu urbain de la circonscription administrative de la nouvelle ville d’ Ali Mendjelien périphérie de Constantine pour permettre leur rabattement vers la station du tramway, a indiqué lundi 7 février, pour l’APS, le directeur local des transports. «Ce plan de redéploiement s’articule autour de la création de trois nouvelles et grandes lignes de transport urbain permettant aux citoyens habitant les extensions de la ville Ali Mendjeli de rallier la station du tramway pour se déplacer au centre de la circonscription administrative ou la ville de Constantine», a déclaré à l’agence de presse, M. Farid Khelifi.

Le directeur local des transports a relevé que ce plan de redéploiement vise à réaliser des pôles d’échange multimodaux, de manière à constituer «un maillage de transport collectif intégré et performant « notamment avec la mise en exploitation des deux extensions du tramway à l’intérieur de la ville Ali Mendjeli.

Il s’agit de la ligne gare routière Ali Mendjeli vers l’extension Ouest de la même ville et ses groupements d’habitations, la desserte gare routière vers l’extension Sud en passant par les unités de voisinage (UV) 17, 18, 19 et 20 et la ligne gare routière vers l’université 3, pour assurer le déplacement des habitants des cités aux abords de l’université 3, a détaillé le même responsable. Des contrôles «intenses» sont effectués par les éléments de police de la sûreté de daïra d’Ali Mendjeli pour inciter les transporteurs au respect de ces nouveaux itinéraires a-t-il souligné, attestant que des moyens de transport privé et des véhicules de moins de 5 ans ont été injectés pour réussir ce plan de déplacement urbain. La ligne du tramway de Constantine, opérationnelle depuis juillet 2013 totalise actuellement 14,8 km jalonnés de 20 stations depuis le centre-ville de Constantine jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri à Ali Mendjeli. Le tramway de Constantine a bénéficié, depuis 2017, de deux extensions, la première s’étendant de la station Zouaghi Slimane jusqu’à l’entrée d’Ali Mendjeli, sur 6,9 km et la seconde de l’entrée d’Ali Mendjeli (Boulevard de l’ALN) jusqu’à l’université Constantine 2, sur un linéaire de 3,5 km, rappelle-t-on.

L’insertion du tramway dans le tissu urbain de la ville Ali Mendjeli a permis l’amélioration, jusqu’à certain degré, de la mobilité dans des conditions de confort, de sécurité et de rapidité appréciables des habitants de cette méga cité qui compte plus de 400. 000 habitants, 20 unités de voisinage et deux extensions, selon les services de la wilaya. n

Articles similaires