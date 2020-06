La reprise de presque tous les commerces, après des semaines de fermeture, a permis notamment aux magasins de vêtements et salons de coiffure pour dames de se réinvestir. Au premier jour de la «libération», seuls quelques magasins ont vraiment repris. Il faut d’abord dépoussiérer, remettre de l’ordre et remplacer les vêtements d’hiver par ceux d’été. «Quand j’ai baissé rideau fin mars, je n’avais en vitrine et en stock que des vêtements d’hiver et demi-saison. J’ai rouvert aujourd’hui, mais sans grand espoir. Je n’ai pas un seul vêtement d’été et les vols vers Istanbul, d’où je rapportais ma marchandise sont encore à l’arrêt. Je vais travailler en été avec des vêtements d’hiver, en attendant…», nous dira Nordine, mi-amusé, mi-dépité. Au centre de la vieille ville Rahbet Lejmel, le problème ne se pose pas et ne s’est jamais posé. Magasins de vêtements et de bouffe, mal-bouffe faut-il le souligner, ont ouvert de force il y a trois semaines. Titillés par la police pendant une après-midi, ils garderont rideau monté au grand dam d’autres magasins, un pâté de maisons plus loin qui n’avaient pas osé défier la loi. Magasins de bourek, de double zit et de vêtements sont ouverts normalement, faisant fi de la «houkouma» et des lois, car sur place, distanciation sociale et port de bavettes restent des concepts inconnus. Mais respectant les lois de la République, Kamel Bida, le directeur de Setram, tramway de Constantine, se prépare à relancer ses rames. «Nous sommes en train de tourner à blanc pour voir si tout va bien et si tous les rouages des rames et des rails sont prêts à recevoir le public.

Nous suivons à la lettre les directives du Premier ministre en offrant à nos usagers les places assises non mitoyennes. Il y aura des places debout, mais avec un traçage qui respectera les séparations d’usage. Tout notre personnel sera dévoué à faire respecter les indicateurs de protection. Nous allons faire de la sensibilisation et nous espérons que notre clientèle jouera le jeu».

«Mon bus restera garé»

Riadh, propriétaire d’un bus, n’entend pas faire redémarrer son moteur. «Il faut respecter la loi et ne proposer aux clients que les places assises. Impossible pour les bus privés. Ça ne remboursera même pas le plein de mazout. Mon bus restera garé».

Du côté des taxis, c’est encore l’expectative. Les walis, qui avaient le choix de relancer l’activité ou non, ont vu celui de Constantine temporiser un peu. Du côté de la wilaya, on nous annonce une réunion pour mardi entre le syndicat des taxieurs et le wali pour asseoir un règlement qui ne lésera personne.

En attendant, les personnes qui ont repris le boulot et qui étaient sous le coup des congés spéciaux sont déjà confrontées au dur parcours du combattant pour rejoindre leur lieu de travail. Prendre un taxi clandestin à un minimum de 500 DA par course ou pointer aux travailleurs absents est déjà leur dilemme, celui qui l’était pour leurs collègues qui n’avaient pas eu la chance de bénéficier des congés spéciaux.<

