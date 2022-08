Quatre (4) projets de restauration de sites et édifices implantés à la vieille ville de Constantine sur un total de 8 projets similaires ayant bénéficié récemment d’une décision de levée du gel, ont été déjà entamés, a révélé dimanche le directeur local de la Culture et des arts, Aribi Zitouni. Il s’agit selon les précisions fournies à l’APS par le même responsable des projets de restauration de 4 habitations individualisées dont la maison de l’Imam Benbadis, du projet de réhabilitation des zaouias (zaouïa Tidjania inférieure et Tidjania supérieure, la zaouïa Bachtarzi, la Zaouïa Aissaouia, la zaouïa Seida Hafsa, entre autres), d’une opération de restauration de hammamet comme hammam El Batha et hammam Bougoufa et du projet de restauration d’El Kattania. Selon M. Aribi Zitouni, les marchés des trois premiers projets à savoir la restauration des habitations individualisées, des hammamet et zaouias ont été attribués et les ordres de service ODS délivrés quant au projet de réhabilitation d’El Kattania, il a été déposé à la commission des marchés publics de la wilaya. S’agissant des quatre autres projets portant restauration entre autres de rues et ruelles de la vieille ville et d’anciens foundouks situés sur le site sauvegardé de la vieille ville, le même responsable a affirmé que la direction des équipements publics DEP a été mise à contribution et se chargera d’une partie des opérations programmées dans ce cadre. Le directeur de wilaya de la Culture et des arts a fait savoir qu’une enveloppe financière estimée à plus de 3 milliards de dinars a été débloquée par les pouvoirs publics pour la concrétisation des projets de restauration prévus dans le cadre de la décision de levée de gel ciblant le patrimoine de la ville de Constantine. Le coût des quatre projets de restauration entamés déjà dépasse le 1,5 milliard de dinars, selon les estimations techniques communiquées par les services de la wilaya de Constantine. Les projets de restauration ayant bénéficié de la décision de gel avaient été programmés dans le cadre de la manifestation Constantine capitale 2015 de la culture arabe, a-t-on rappelé. n

