Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, a indiqué mardi à Constantine que les travaux d’aménagement du stade Chahid-Hamlaoui et de ses installations «seront achevés à la mi-septembre» pour abriter le prochain Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2023).

L’état d’avancement des travaux nous permet d’appréhender sereinement le CHAN 2023, s’est félicité M. Sebgag dans une déclaration à la presse à l’issue de l’inspection des travaux d’aménagement et de réhabilitation du stade Chahid-Hamlaoui et de ses installations, dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya.

Les dernières retouches seront apportées avant le 15 septembre à toutes les installations devant abriter une partie de ce Championnat continental, et ce, sous la supervision du wali de Constantine, a souligné le ministre.

Selon les explications fournies au ministre, il a été procédé à l’achèvement de la pose du gazon sur la pelouse du stade, de la réalisation de l’étanchéité dans les gradins, des vestiaires, du pavillon administratif, des guichets, de l’entrée public, de la rénovation des gradins, de la piste, du panneau d’affichage numérique (84 m2) et de tous les travaux relatifs au goudronnage des routes et de l’éclairage.

Les travaux de fourniture et de montage du système de surveillance ont atteint 90%. Les travaux de changement des lampes et l’acquisition des générateurs électriques et des haut-parleurs et de leur installation ont atteint un taux de 60%, selon les explications fournies au ministre.

Sebgag a, en outre, affirmé que «l’Algérie peut abriter toute manifestation sportive et de quelconque niveau que ce soit, et ce, grâce aux infrastructures réalisées».

