Le secteur de la Santé dans la wilaya de Constantine a bénéficié de nouveaux équipements médicaux, destinés aux centres hospitaliers et aux structures sanitaires de proximité, a indiqué dimanche, le directeur de wilaya de la Santé et de la population, Abdelhamid Bechelouche. Dans une déclaration à l’APS, M. Bechelouche a indiqué que «la stratégie du ministère de tutelle vise à améliorer les prestations médicales dans la wilaya, en dotant le Centre hospitalo-universitaire Ibn Badis de trois scanners». La Direction de la Santé et de la population de la wilaya de Constantine a lancé plusieurs opérations de maintenance des équipements de certains services de santé, la réfection de l’étanchéité, la réhabilitation du réseau électrique et l’installation du nouveau scanner de l’Etablissement hospitalier public «Mohamed Boudiaf» de la commune d’El Khroub, a souligné le directeur de la Santé qui a précisé que l’équipe de praticiens, de techniciens et de paramédicaux chargés du fonctionnement de cet appareil, ont bénéficié d’une formation appropriée. Ces opérations ont nettement amélioré la qualité de la prise en charge des patients du Centre hospitalo-universitaire Ibn Badis, a indiqué M. Bechelouche qui a signalé que l’établissement a également bénéficié de deux ambulances. M. Bechelouche a indiqué en outre, que dans le cadre de la modernisation du secteur de la Santé dans la wilaya, la direction de la Santé poursuit l’opération de numérisation de la gestion des dossiers médicaux dans l’ensemble des établissements publics hospitaliers, devant contribuer à améliorer les prestations médicales.

