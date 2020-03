«La question n’était pas de savoir si le directeur général du CHU Abdeslam-Benbadis allait être envoyé en prison, mais juste quand, tant ses frasques sont flagrantes et apparentes». Cette phrase prononcée lors de l’enquête diligentée, il y a quelques mois, par un de ses collaborateurs en dit long sur le comportement «arrogant et provocateur» du directeur général du CHU de Constantine Benyessad Kamel.

Sa comparution devant le juge instructeur près le tribunal de Ziadia a débouché sur un placement en détention préventive. Le prévenu est accusé de «corruption dans les passations de marchés publics en violation de la législation en vigueur, offre d’indus avantages, utilisation frauduleuse de la fonction». Le principal fournisseur de l’hôpital en viandes pendant des années a lui aussi été écroué par le juge instructeur, ainsi qu’un agent dudit CHU. Installé en janvier 2016 à la tête du CHU de Constantine, Benyessad a de suite eu à affronter la justice en juin de la même année, où il comparaîtra pour le même motif qui lui vaudra son incarcération en fin de semaine dernière. Les choses en étaient restées là, car le directeur général du CHU exhibait fièrement ses accointances avec l’ex-wali de Constantine et surtout ex-ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, ainsi que d’autres pontes du gouvernement de l’époque. Benyessad, qui se disait « intouchable » et l’était vraiment à l’époque, a comparu aussi pour dilapidations de deniers publics et passations douteuses de marchés concernant l’hôpital de la commune de Didouche-Mourad. Ce dernier, légué par les militaires au CHU de Constantine, verra Benyessad, un simple agent au CHU, nommé directeur des lieux par… Abdelmalek Boudiaf. La première mesure du nouveau directeur sera de vendre tout le matériel médical et autres de l’ex-hôpital militaire, pourtant pourvu de ce qu’il y avait de meilleur à l’époque, et d’acquérir un autre matériel à l’origine et à la qualité douteuses. D’ailleurs, quelques semaines plus tard, les malades de l’hôpital de Didouche-Mourad furent atteints d’«un mal mystérieux» avec des patients présentant des boutons sur tout le corps. Finalement, «le mal mystérieux» se révèlera être les conséquences de piqures de punaises de lit, des milliers, ce qui aboutira à la fermeture de l’hôpital pour des semaines, une désinfection et un… nouveau matériel, lits, matelas, draps et autres, le tout étant impossible à désinfecter. La justice ne rendra aucun verdict à l’époque, l’affaire fut jetée aux oubliettes et Benyessad promu Directeur général du CHU. Auparavant, il comparaîtra aussi pour « utilisation de biens publics à des fins personnels » quand le fils du directeur de la santé de Constantine, en 2014, et suite à un accident de la circulation, enverra la Nissan qu’il conduisait à la casse. Banal accident de la circulation, sauf que la voiture en question était la propriété de l’hôpital de Didouche-Mourad, offerte gracieusement par le directeur des lieux à celui de la santé ! Là aussi, l’affaire fut étouffée. Sauf qu’à la faveur de la commission d’enquête dépêchée par le ministère de la Santé l’année dernière, pour enquête sur le CHU et la direction de la santé, elle remontera à la surface et fera que le désormais ex-Directeur général du CHU de Constantine, ainsi que l’ex-DSP de Constantine passeront une journée avant leur incarcération devant le tribunal de la daïra de Zighoud-Youcef. Le réquisitoire du procureur de la République débouchera sur une peine d’emprisonnement de trois années pour les deux prévenus, et dont le verdict tombera la semaine prochaine. Il faut savoir aussi que pour ces affaires, le directeur général du CHU de Constantine était sous contrôle judiciaire depuis juin 2019, évitant de peu le mandat de dépôt. C’est dire que Benyessad n’est apparemment en face que d’une partie de l’iceberg, car d’autres affaires sont en instruction comme le matériel commandé, encore non conforme et hors de prix pour le CHU de Constantine, les travaux engagés pour la réfection du même CHU, les repas des malades estimés à plus de 15 milliards sans qu’aucune qualité ni quantité soient remarquées, les travaux des blocs de chirurgies. Et bien sûr, l’éternel chantier du nouveau service du CAC qui date de plus de douze ans, l’argent des œuvres sociales qui a disparu grâce à des syndicalistes qui se servent plus qu’ils ne servent, etc. A sa décharge, M. Benyessad aura hérité d’une situation catastrophique du CHU de Constantine, miné par des cadres et des médecins corrompus, ainsi qu’un « syndicat du crime » comme le rappelle un des agents du CHU. « Une situation catastrophique sur laquelle il aura surfé et fait des alliances contre-nature avec des fournisseurs douteux et un syndicat qui fait la pluie et le beau temps depuis des années ». n