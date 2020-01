La mortalité routière a enregistré une baisse «sensible» de l’ordre de 8,53 % dans la wilaya de Constantine, durant l’année 2019, a indiqué lundi le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le colonel Mohamed El Badi Hadar.

Animant une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de l’année 2019, le colonel Mohamed El Badi Hadar a révélé que 75 personnes ont trouvé la mort et 258 autres ont été blessés lors de 150 accidents survenus sur les routes de la wilaya de Constantine au cours de l’année 2019, contre 82 morts et 291 blessés enregistrés dans 153 accidents en 2018. Tout en précisant que le facteur humain et notamment la conduite dangereuse demeure la première cause de ces accidents, cet officier supérieur a souligné que «les résultats positifs enregistrés reflètent les efforts déployés dans le domaine de la sécurité routière par ses unités». Il a ainsi révélé que les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Constantine ont multiplié les campagnes de sensibilisation en direction des usagers de la route, mais aussi en milieu scolaire. Ces multiples campagnes se sont concentrées sur la sensibilisation à la vitesse au volant, le dépassement dangereux, le non-respect de la distance de sécurité, les manœuvres dangereuses, la conduite à gauche, la fatigue et l’épuisement et leur impact sur la capacité à conduire ainsi que l’absence de port du casque de sécurité pour les conducteurs de motocyclettes. Au sujet de la lutte contre la drogue, ce même colonel a indiqué que durant la même année, 74 affaires liées à la possession et au trafic de drogue et comprimés psychotropes ont été traitées, donnant lieu à l’arrestation de 113 individus et la saisie de 1858, 96 grammes de kif traité, 2,2 g de cocaïne et plus de 7 178 comprimés saisis. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont également traité 36 affaires de vol de bétail en 2019, contre 26 durant l’année précédente, alors qu’avec 26 vols de véhicules recensés en 2019, le nombre d’affaires liées au vol de véhicules a connu une hausse de 62,5%.

Plus de 6 quintaux

de cannabis et 1 kg

de cocaïne saisis à l’Est du pays

Plus de 6,2 quintaux de résine de cannabis, 1,08 kg de cocaïne et 934.783 comprimés psychotropes ont été saisis à l’Est du pays durant l’année 2019, a indiqué lundi le contrôleur de police, Daoud Mohand Chérif, inspecteur régional de police de l’Est (Constantine). Les saisies ont été réalisées dans le cadre de 7.824 affaires, toutes élucidées et impliquant 10.298 personnes, a souligné le même responsable au cours d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan annuel des activités de ce corps de sécurité. «Le taux de 100% des affaires de drogue élucidées en 2019, constitue une prouesse rarement réalisée car il s’agit là d’affaires aux ramifications confuses impliquant plusieurs parties de diverses régions», a considéré le contrôleur de police Mohand Chérif, qui a salué également le sens d’engagement et de discipline des policiers. A ce titre, le même intervenant a cité l’exemple de plus de 466.000 comprimés psychotropes d’une valeur marchande de plus de 200 millions DA saisis en 2019 à Constantine et impliquant des réseaux activant à l’extérieur de la région, parmi eux des «femmes chef de bande». La consolidation de la coordination avec les unités opérationnelles, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’écoute des citoyens ont constitué les «points forts» de la stratégie adoptée par la police dans la lutte contre ce phénomène portant atteinte aux valeurs de la société et à l’économie nationale, a fait savoir le même responsable. Durant l’années 2019, les services de la police judiciaire activant à l’Est du pays ont enregistré 86.000 affaires de criminalité dont 90% ont été traitées, a indiqué le même responsable faisant état de la saisie également de plus de 666.000 euros, 117 armes à feu, 439 pièces archéologiques, près de 100 kg de baroud et plus de 29.000 cartouches de fusil de chasse entre autres. S’agissant des crimes transfrontaliers, les unités opérationnelles de la police de la région Est du pays sont ont saisi, durant cette même période, 237 véhicules, 17 motos, 15 drones, 7.270 pièces de rechange et 5.552 litres de carburant entre autres, a encore souligné le même responsable. Evoquant le volet relatif aux accidents de la route, l’inspecteur régional de police de l’Est a fait état en outre de 4.990 accidents enregistrés en 2019 ayant fait 240 morts et 5.867 blessés, contre 5.249 accidents signalés en 2018 causant la mort de 221 personnes et des blessures à 6.022 autres.

(APS)