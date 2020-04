Une image vaut mieux qu’un grand discours. La télévision publique, par le biais de sa station régionale de Constantine, a fait mieux. Deux mini-reportages qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, sans jeu de mots.

Le premier montre que la distanciation sociale ou physique n’est qu’un vœu pieu à Constantine. Un des marchés couverts, connu pour sa saleté repoussante, grouillait de monde, avec de fiévreux acheteurs qui se plaignaient de la cherté des fruits et légumes, mais qui achetaient tout quand même. Le corona ? Bof, tout le monde, ou presque, inconscient du danger qu’il risque de ramener avec les provisions, s’en remettait à Dieu. Constantine réputée ville du savoir est devenue celle du bavoir, celui qui réceptionne toutes les inepties et les gourmandises d’un homo sapiens tout juste erectus par rapport à ses lointains homo d’un autre âge.

Le second reportage, sec, franc et implacable, couvert par notre consœur Ibtissem Bedjaoui, de ladite station de Constantine, montrait les résultats des bousculades et des queues interminables pour la quête d’un sachet de semoule, de lait ou de… n’importe quoi, et révélait que les malades contaminés par le Covid-19 existent. Eh, oui. La journaliste de l’ENTV, en tenue de «cosmonaute», est rentrée dans l’antre du diable, le CHU de Constantine, pour interviewer les infectés au nouveau corona et nous dire que ce n’est pas un cauchemar, mais la toute triste vérité. Les malades, en pleurs, regrettaient déjà leur vie d’avant et conseillaient aux personnes qui les regardaient de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas finir sur un lit d’hôpital. Où ailleurs.

Un reportage flippant qui nous rappelle que Constantine ne sait plus que faire de ses malades. Réquisition du service d’infectiologie, puis celui de la pédiatrie au CHU. L’hôpital El Bir aussi avec ses dizaines de lits a été «spécialisé» pour la prise en charge des contaminés au Covid-19. Rien n’y fait. Tout est complet. Il faut dire que la capitale de la culture est dans le Top 5 des villes les plus touchées par le virus meurtrier. 150 cas confirmés, 9 décès, et 0 malade guéris, donc un embouteillage au pied des lits réquisitionnés, où une professeure affirme que «l’on fait rentrer les malades par dizaines, et on sait que des dizaines attendent». Voilà ce que c’est que d’aller boire un café presse, un petit noir au… noir, dans les nombreux estaminets qui n’ont baissé leurs rideaux qu’à moitié. Voilà ce qu’il en coûte d’aller faire un match de football, suivi d’un gueuleton de pizzas, toujours sur des plateaux douteux, décorés avec de la tomate pourri et des postillons garantis Covid-19.

Plus de 80 cas ont été recensés à Constantine en trois jours. Un record que seule la wilaya de Blida, au début de l’épidémie, détenait tristement.

Et comme si toutes ces aisances interdites, mais prises quand même ne suffisaient pas, ou plus, voilà que de nombreux commerces rouvrent, dont les coiffeurs et les préparateurs de gâteaux traditionnels, traduire par zlabdji.

Petit noir,

zlabya et pizza

Pour le premier commerce, celui des cheveux, nous ne savons pas s‘il faut en rire ou en pleurer, quand on regarde les «conditions» de la réouverture. Pas plus de deux clients à la fois, port du masque obligatoire pour le coiffeur et le coiffé, et, entre autres, condition sine qua non, prendre rendez-vous au téléphone avant de se rendre au salon de coiffure ! Nous aurions bien voulu rire, mais il n’y a qu’un rictus qui se dessine.

Pour les préparateurs de gâteaux, les quelques rares personnes qui n’étaient pas infectés après un passage glorieux sur le terrain de la semoule ou du sachet de lait, le seront sûrement par sbâa laâroussa, ou/et kalbellouz, des facilitateurs de contamination. Des chaînes monstres se sont formées dès la matinée de la «libération» des fameux commerces, et les commerçants, qui rappelons-le, n’exercent à 90 % qu’à l’occasion du mois de Ramadhan, essayant d’organiser la queuleuleu avec une certaine distanciation ont vite fait de baisser les bras. «Nous ne pouvons pas être à l’intérieur devant les poêles et dehors en même temps», clament-ils. Ce qui n’est pas faux.

Cette réouverture inespérée des nouveaux commerces a fait suite, hasard du calendrier, à une réunion du comité santé de l’APW, qui, constatant la progression presque exponentielle des contaminés à Constantine, avait ficelé un bon dossier pour contrer le phénomène, avec un «couvre-feu» à partir de 15 h au lieu de 17, et d’autres propositions intéressantes, il faut le dire. Ledit dossier a été remis au wali qui devait le transmettre au ministère de l’Intérieur. On ne sait pas si le dossier a atterri sur le bureau du ministre, mais la réponse, on la connaît…

Avec des capacités d’accueil déjà saturés, les hôpitaux de Constantine ne savent plus à quelle directive s’agripper. On parle déjà de réquisitionner l’hôpital de la commune de Didouche-Mourad, peut-être des polycliniques. Et le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint…<

