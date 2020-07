Près de 20 hectares de couvert végétal ont été endommagés par les incendies dans la wilaya de Constantine durant les dernières 72 heures, a appris l’APS samedi auprès de la direction de la protection civile (DPC). Les services de la protection civile sont intervenus pour lutter contre les incendies ayant touché environs 10 hectares de champs agricoles, plus de neuf (9) hectares d’herbes sèches et un champ d’oliviers regroupant 30 arbres, a-t-on précisé à la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué. Les incendies ont été recensés dans les communes de Messaoud Boudjeriou, d’Ain Abid, d’El Khroub, de Didouche Mourad, de Zighoud Youcef, de Hamma Bouziane, de Constantine et d’El Khroub, indique l’agence de presse. L’intervention rapide des sapeurs-pompiers, selon la même source, a permis de sauver 60 ruches, d’épargner des structures de santé, des serres, des habitations limitrophes ainsi que d’importantes surfaces forestières. Afin de lutter contre les incendies, 54 agents de première intervention, 15 camions anti-incendie, trois ambulances et trois véhicules de transmission ont été mobilisés par les pompiers, a souligné la même source. Il est à rappeler que 77 hectares de récoltes agricoles, répartis à travers plusieurs localités de la wilaya ont été incendiés durant le mois de juin précédent

