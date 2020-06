Le bilan chiffré sur la situation épidémiologique de la wilaya de Constantine, à la fin de la semaine écoulée, a relevé 1 347cas suspects pris en charge dans les trois hôpitaux de référence, CHU, El Bir et Didouche-Mourad, parmi lesquels 586 confirmés après analyses et 413 cas négatifs et 335 guérisons depuis le début de la pandémie. Pour ce qui est des atteintes par commune, nous aurons Constantine avec 49% des cas confirmés, 36% à Khroub, 5% à Hamma Bouziane et les 10% restants sont répartis sur les 9 autres communes de la wilaya. Il y a eu aussi 25 décès confirmés qui sont passés par les structures de santé et font partie des statistiques de la wilaya. Les contaminations ne dépassent pas 3 cas depuis une dizaine de jours, ce qui est «un bon chiffre» pour Constantine et sa place dans le lot des wilayas qui ne sont plus candidates à un nouveau confinement.

Tout cela relève de l’officiel. Mais si l’on regarde de plus près, et selon divers témoignages, la situation n’est pas aussi reluisante qu’il y paraît.

Un témoignage du service d’hématologie, un jeune médecin, fait état d’un relâchement de l’administration du CHU qui a conduit à un effondrement moral des membres du service. «Nous n’avons pas droit au dépistage malgré notre présence dans un service très exposé. Le résultat a été une contamination de presque tout le personnel», dira le médecin. Des chiffres et des faits impossibles à vérifier, mais confortés par le fait que le service d’hématologie a été fermé et est en cours de désinfection. Et comme toujours dans ces cas-là, nous espérons avoir tort.

Toujours au CHU, et cette fois c’est vérifié, le Centre anti cancer (CAC) a fermé toutes ses portes. Un agent de nettoyage et un médecin ont été diagnostiqués positifs à la Covid-19. «Le service a été fermé mercredi dernier», nous dira-t-on. En principe, les deux services devront rouvrir aujourd’hui dimanche.

Au niveau des administrations, ce n’est toujours pas la joie avec la mise en berne de deux antennes communales Constantine, la poste centrale et deux agences, l’agence Cirta de la Sadeg et des cas confirmés dans la concession de Constantine, ainsi que la contamination de 6 membres de l’Assemblée populaire de wilaya, (APW). D’ailleurs, un de ses membres est toujours en réanimation au CHU.

Le docteur Waheb Benarab, médecin et élu APW, ne cesse de tirer la sonnette d’alarme, affirmant qu’une cinquantaine de cas se font dépister chez le privé avec scanner et analyses. Ils sont déclarés positifs, mais ne figurent pas sur le décompte officiel. Dans une réunion avec le wali, il ne remet pas en cause la participation du privé au dépistage, mais il préconise de rendre obligatoire la déclaration de tous les cas, aussi bien confirmés que suspects. Pour ce qui est des tests de dépistage et les résultats qui vont avec, Constantine peut se targuer, avec ses trois centres de dépistage, d’être à l’aise du moins il y a quelques semaines. Mais avec la recrudescence des cas suspects et surtout les lots importants de tests de dépistage venant de presque tout l’Est algérien, les médecins et personnel dédié n’arrivent plus à s’en sortir. «Nous ne rentrons quasiment plus chez nous, par crainte de contaminer les membres de notre famille et surtout par manque de temps», nous dira un virologue.

Le nombre de cas de suspects et de confirmés de la wilaya de Sétif, notamment, a mis à rude épreuve les centres de dépistage constantinois.

En attendant, et seulement après une poignée de jours de déconfinement, la reprise des transports en commun, partielle, mais avec des bus qui ne respectent aucune règle sanitaire, de même que les taxis, nous pourrons assister à une recrudescence du nombre de contaminés. Et encore une fois, nous espérons avoir tort. n

