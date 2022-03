PAR MILINA KOUACI

En grève ouverte depuis onze semaines, les étudiants des départements de médecine dentaire et de pharmacie de Constantine se sont réunis au cours de la semaine passée et ont décidé de maintenir le mouvement et de radicaliser leurs actions. L’Union générale des étudiants algériens (Ugel) sollicite l’intervention du ministère pour accélérer l’acquisition du matériel et des fauteuils dentaires pour les besoins des travaux pratiques.

Le conflit opposant le département de médecine de Constantine à ses étudiants de 2e, 3e et 4e années de pharmacie et médecine dentaire n’est pas près de connaître son épilogue. Les étudiants ont, en effet, décidé de radicaliser leurs actions et de maintenir la grève ouverte entamée depuis près de trois mois et ce, jusqu’à concrétisation des revendications.

Réunis en assemblée générale, les étudiants affiliés à l’Ugel ont évalué entre autres le processus d’acquisition de fauteuils dentaires et différents outils nécessaires pour les travaux pratiques, l’avancement dans l’application du programme national, arrêté avec les enseignants au cours de conseils pédagogiques, l’état des fauteuils dentaires, l’équipement des laboratoires et de la clinique dentaire.

Estimant que leurs revendications n’ont pas été prises en charge, les étudiants ont décidé de maintenir leurs actions et de les radicaliser. L’organisation estudiantine demande, dans un communiqué rendu public, aux responsables de la faculté de médecine des explications sur la non-réparation des fauteuils dentaires et la fermeture des laboratoires. L’Ugel s’interroge également sur le degré d’avancement de création d’un centre d’examen médical. Estimant que leurs revendications dépassent les prérogatives du doyen de faculté, les étudiants sollicitent l’intervention du ministre de tutelle afin de remédier à la situation. Ils lancent, en effet, un appel au ministère de l’Enseignement supérieur pour intervenir et accélérer le processus d’acquisition des matériels et fauteuils dentaires.

Les grévistes indiquent qu’ils étaient conviés, le 21 février dernier, à une réunion pédagogique, mais étaient surpris de ne trouver aucun enseignant ou représentant de l’administration dans la salle de réunion. Ces derniers boycottent, depuis le 9 janvier dernier, les cours et dénoncent ce qu’ils qualifient de conditions pédagogiques déplorables et le manque d’encadrement dans les centres hospitalo-universitaires (CHU). Par manque de moyen, les étudiants sont contraints de débourser de leur poche pour s’approvisionner en moyens nécessaires à leur formation, dénonçait dernièrement un représentant de l’Ugel, alors qu’il est du devoir de l’administration de la faculté de s’approvisionner en outils et en matériel nécessaires pour les travaux pratiques. Dans le même contexte, les étudiants demandent d’équiper les laboratoires d’outils nécessaires et d’actualiser le programme pédagogique. Sur un autre volet, les étudiants regrettent «le manque d’hygiène et l’insalubrité constatés dans la faculté». Sur le plan pédagogique, les protestataires dénoncent le manque d’encadrement dans les CHU où ils poursuivent leur cursus en tant que médecins résidents. n

