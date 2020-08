Une enveloppe financière de 8 millions de dinars a été mobilisée par la wilaya de Constantine pour l’acquisition de réactifs de détection de la Covid-19, a indiqué samedi à l’APS, le wali Ahmed Adelhafid Saci. L’acquisition de réactifs devra permettre aux personnels médicaux chargés du diagnostic du coronavirus à Constantine, d’effectuer «le plus grand nombre de tests», et par ricochet «une meilleure maîtrise de la situation épidémiologique», a souligné le même responsable, réitérant l’engagement de l’administration locale à répondre à tous les besoins exprimés par le secteur de la santé «notamment en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation du Covid-19». Le lot de réactifs devant être mobilisé au titre de cette opération sera mis à la disposition du laboratoire de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19), opérationnel depuis début juin à l’Ecole nationale supérieure de biotechnologies (ENSB), a précisé le même responsable, qui a affirmé que la consistance de la commande a été fixée de concert avec les responsables locaux du secteur de la santé et de l’Institut pasteur d’Alger (IPA). Avec l’acquisition du lot de réactifs, le nombre de tests effectués dans ce laboratoire encadré par une équipe d’ingénieurs en biologie moléculaire de l’ENSB et un staff médical du laboratoire de microbiologie du centre hospitalo-universitaire, CHU-Dr Benbadis sera revu à la hausse et dépassera les 100 tests par jour au lieu de 50/jour actuellement, selon les responsables concernés. Un déficit en réactifs indispensables pour les tests de dépistage du Covid-19 a été signalé récemment à Constantine, a-t-on rappelé.

Articles similaires