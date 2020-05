Les commerces de pâtisserie, de confiserie, de gâteaux traditionnels, ainsi que ceux de vêtements et chaussures seront de nouveau fermés à Constantine sur décision du wali, rapporte, ce samedi, l’APS. « Compte tenu de la situation épidémiologique de la wilaya, marquée, ces derniers temps, par une hausse dans les cas de contamination au coronavirus résultant du non respect des mesures préventives mises en place par les autorités publiques, le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, a décidé de la fermeture des magasins de vente de vêtements, chaussures et toutes catégories de gâteaux comme mesure préventive pour endiguer la propagation du Covid-19« , a indiqué la cellule de communication de la wilaya à l’agence de presse. « Les commerçants n’ont pas respecté les mesures d’hygiène et de distanciation sociale imposées dans le cadre de l’instruction gouvernementale relative à l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture des commerces« , a relevé la même source, précisant que « la décision concerne l’ensemble des commerces ciblés à travers les commune de la wilaya et restera valide jusqu’à nouvel ordre« .

Articles similaires