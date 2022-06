Le secteur agricole dans la wilaya de Constantine prévoit la collecte, au titre de la saison agricole en cours, de près de 1,3 million de quintaux de céréales toutes espèces confondues, a-t-on appris lundi auprès des services de la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS). La campagne moisson-battage de la saison agricole 2021-2022, lancée à l’échelle locale au début du mois de juin en cours, touchera une superficie agricole réservée à cette culture dépassant les 90.000 hectares (ha), a précisé à l’APS le directeur de la CCLS, Allaoua Zouraghi. La disponibilité des semences et des engrais par la CCLS et le suivi de l’itinéraire technique de cette culture par un nombre important de céréaliculteurs qui ont bénéficié les années dernières d’une formation dans ce domaine à travers l’organisation des séances de démonstration et de vulgarisation, favorisent les prévisions avancées, a affirmé M. Zouraghi. Dans ce même sillage, M. Zouraghi a fait état de la prise de toutes les dispositions nécessaires pour le stockage de la récolte à travers quinze (15) points, répartis sur les douze (12) communes de la wilaya d’une capacité globale de près de 1,7 million de quintaux. Au total, 75 moissonneuses batteuses relevant de la CCLS ont été mobilisées pour assurer le bon déroulement de la campagne moisson-battage de cette année, a-t-on fait savoir. Il est à signaler que dans la wilaya de Constantine, les surfaces consacrées à cette production agricole sont concentrées principalement dans les communes de la zone Sud- Est de la wilaya en l’occurrence les localités d’Ain Abid, Ibn Badis et El Khroub. <

