Une femme âgée de 28 ans a fait une chute mortelle lundi du pont de Bab El Kantra (Constantine) sur une hauteur d’environ 70 mètres, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la Protection civile (DPC). La dépouille de la victime, dont l’identité n’a pas été déterminée, a été repêchée des berges du Rhumel par des éléments du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) relevant de ce corps constitué, a-t-on précisé à la cellule d’information et de communication de la DPC. Le repêchage de la dépouille de cette femme, dont les causes de la chute n’ont pas encore été déterminées, a été effectué en collaboration avec les éléments du poste avancé Abdelmadjid Boumaâza, sis au chef lieu de wilaya, a-t-on ajouté. Le corps sans vie de cette personne a été acheminé par les mêmes services à la morgue du Centre hospitalo-universitaire Dr. Benbadis de Constantine (CHUC), a souligné la même source. Une enquête a été diligentée par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer les circonstances exactes de cette chute. Pour rappel, un incident similaire a été enregistré hier (dimanche) par les services de la DPC qui sont également intervenus suite à la chute mortelle d’un homme du haut du pont de Medjaz Leghnem, situé au bas de l’avenue Rahmani Achour de la ville de Constantine. (APS)

