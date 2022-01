Pas moins de 6 915 bovins et 1 166 chiens de troupeaux ont été vaccinés contre la rage dans la wilaya de Constantine, dans le cadre de la lutte contre cette maladie, a indiqué l’Inspection vétérinaire de la Direction locale des services agricoles (DSA). «Le programme de vaccination antirabique a ciblé, jusqu’à décembre dernier, 6 915 bovins appartenant à 411 éleveurs et 1 166 chiens de troupeaux bovins et caprins de 306 éleveurs», a précisé la même source. Une première campagne de vaccination antirabique a déjà été lancée en juin 2021 pour une durée de trois mois et avait concerné notamment les chiens, gardiens de bétail.

La deuxième campagne de vaccination antirabique a été lancée le 26 septembre 2021, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage.

L’Inspection vétérinaire de Constantine, qui a réceptionné dans un premier temps un quota de 2 400 doses de vaccin antirabique, renforcé par un autre lot totalisant 17 000 autres doses, pour mener à bien les deux campagnes antirabiques effectuées à travers les 12 communes de la wilaya, a mobilisé une trentaine de vétérinaires pour concrétiser ces opérations sur le terrain «dans les meilleures conditions», a-t-on indiqué. Selon l’APS, qui cite les Services agricoles de la wilaya, le secteur agricole de la wilaya de Constantine dispose d’un cheptel bovin évalué entre 41 000 et 43 000 têtes.

