La production laitière a enregistré une augmentation «remarquable» dans la wilaya de Constantine, au titre de la saison agricole 2018-2019, atteignant 72,895 millions de litres contre 64,163 millions lors de la saison 2017-2018, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des services agricoles (DSA). Cette hausse représentant 13,61 % constitue un saut «significatif» pour la filière lait, dont la production ne dépassait pas les 40 millions de litres au cours des dernières années, a indiqué, à l’APS, Yacine Ghediri. Les services agricoles ont enregistré la production de 69.413 litres de lait de vache, pour une valeur estimée à 3,64 milliards de dinars, tandis que le reste représente le lait de chèvre, a fait savoir le même responsable, assurant que la fixation des éleveurs dans leurs localités d’origine, constitue l’un des facteurs ayant contribué au développement de cette filière. En outre, l’abondance du fourrage à travers toute les communes de la wilaya a également contribué à l’augmentation de la production laitière, a ajouté le même responsable, soulignant que la DSA compte plus de 700 éleveurs à Constantine. Relevant l’existence de nombreuses variétés de fourrages entre sec et vert destinées à l’alimentation du bétail dans la région de Constantine, le même responsable a fait savoir que ces fourrages contribuent à assurer l’alimentation de plus de 40.000 têtes bovines et 167.000 têtes ovines dans la wiaya. Au titre de l’actuelle saison agricole, 227 éleveurs ont pris part à une session de formation sur la promotion et la valorisation de la filière lait, a-t-on signalé. n

