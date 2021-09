La brigade économique et financière du service de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Constantine a arrêté un employé d’une entreprise publique économique pour détournement de deniers publics, escroquerie et faux et usage de faux documents administratifs, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps de sécurité. La même source a précisé que l’affaire fait suite à une plainte du directeur d’une entreprise publique économique installée à Constantine contre un employé de la même entreprise pour détournement de deniers publics, escroquerie et faux et usage de faux documents administratifs dont ont été victimes quatre entreprises qui avaient des transactions avec l’entreprise au sein de laquelle il travaillait. Cette plainte a révélé que le suspect, âgé de 34 ans, avait utilisé son poste pour le détournement de deniers publics en usant de faux documents administratifs, donnant ainsi lieu à l’ouverture d’une enquête sur cette affaire, a-t-on indiqué. Les recherches et les investigations menées après l’aval des autorités judiciaires compétentes ont permis d’arrêter le suspect à son domicile familial, a-t-on fait savoir. Après l’achèvement de l’enquête, un dossier pénal pour «détournement de deniers publics, abus de fonction, faux et usage de faux et escroquerie», a été constitué à l’encontre du mis en cause qui a été présenté devant le parquet, a-t-on conclu.

