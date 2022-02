Les premiers résultats de l’autopsie du cadavre d’un mineur (B.A.Z.), découvert samedi à Sidi M’cid, dans la ville de Constantine, concluent à une mort vraisemblablement due à de «graves lésions» constatées sur son corps suite à une «chute d’une grande hauteur, sans présenter aucune trace de torture ou de violence», a indiqué dimanche un communiqué du tribunal de Constantine. Le communiqué signé par le procureur de la République, A. F. Kadri, a indiqué qu’en date du 26 février 2022 vers 15h30, et suite à des informations parvenues aux services de la police judiciaire relatives à la découverte du cadavre d’une personne dans une mare d’eau dans l’oued Rhumel sous le pont de Sidi M’cid (commune de Constantine), le procureur de la République s’est rendu sur les lieux en compagnie des éléments de la sûreté nationale, du médecin légiste et une équipe spécialisée de la Protection civile lesquels ont constaté que le cadavre était dans un état de décomposition avancée.

La même source a ajouté que le procureur de la République a donné des instructions pour examiner le cadavre et procéder aux prélèvements nécessaires sur les lieux avant de le transférer vers la morgue du CHU Benbadis, soulignant que les vêtements de la victime portée disparue ont été montrés à son père qui les a identifiés comme étant ceux que portait son fils. Des prélèvements biologiques ont été effectués sur le cadavre de l’enfant et les deux parents pour les besoins de l’expertise scientifique afin de confirmer que le corps est bien celui de l’enfant recherché, selon la même source qui a indiqué que les résultats préliminaires de l’autopsie font état d’un décès dû à de ‘’graves lésions observées sur le corps de la victime causées vraisemblablement par une chute d’une grande hauteur’’, tandis qu’aucune trace de torture ou de violence n’a été relevée sur son corps. Le communiqué a précisé, en outre, qu’en date du 18 février 2022 à 23h00, le dénommé B.A. s’est présenté aux services de la police judiciaire pour signaler la disparition de son fils, âgé de 15 ans, qui était sorti du domicile le jour même à 18h00 sans y retourner depuis. Le document ajoute que conformément aux instructions du parquet, une enquête a été ouverte et la recherche de l’enfant disparu a été lancée sur une large échelle à partir du domicile familial. A noter que le cadavre de l’enfant B.A.Z. a été enterré, dimanche après-midi, dans le cimetière de la cité Benchergui, au chef-lieu de wilaya. n

