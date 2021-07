Neuf (9) personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées à divers degrés dans un accident de la route survenu, vendredi soir, sur la RN 27 reliant les wilayas de Constantine et Jijel, au lieudit Oued Ouarzeg (Constantine), ont rapporté les services de la Direction locale de la Protection civile dans un communiqué. La même source a indiqué que l’unité secondaire de la Protection civile de Sissaoui Slimane, l’unité secondaire de Hamma Bouziane et l’unité de la commune de Zighoud Youcef sont intervenues à 19 h 47 sur la RN 27, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion-remorque, faisant, selon un bilan provisoire, 9 morts ( 5 de sexe féminin et 4 de sexe masculin) et 13 blessés à divers degrés. Les victimes de l’accident ont été acheminées à la morgue du centre hospitalo-universitaire Dr. Benbadis de Constantine (CHUC), a ajouté le même document, soulignant que le transfert des blessés vers les différentes structures de santé se poursuit. Une enquête a été ouverte par les services territorialement compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce tragique accident.

