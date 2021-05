Au total, 50 exposants du secteur du bâtiment, venus de plusieurs wilayas du pays, participent au 1er salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies « Builtec 2021 », ouvert dimanche à Constantine. Cette manifestation économique, ouverte en présence des autorités locales, a regroupé les plus grandes entreprises nationales du secteur du bâtiment et des travaux publics, dont des promoteurs immobiliers, des experts en construction, des opérateurs de l’aménagement urbain, des entreprises de l’industrie métallique, électricité et énergies renouvelables ainsi que des opérateurs en menuiserie mixte (bois et aluminium), verrerie, plomberie, peinture et décors. Selon Salhi Mohamed Seif Eddine, directeur de l’entreprise Media Smart, initiatrice du Salon, cette première édition est « une expérience ambitieuse » qui vise à créer une plate-forme d’échange d’expériences, des techniques et des technologies appliquées au bâtiment et dans les travaux publics en vue d’améliorer la qualité des constructions et des ouvrages divers, ajoutant que l’objectif de Media Smart est de donner à la prochaine édition une dimension internationale. De son côté, le wali de Constantine, Ahmed Abdelhafidh Saci, a affirmé que les autorités locales encouragent ces initiatives qui présentent les technologies modernes utilisées dans la construction et les travaux publics de sorte à offrir plus de confort et de sécurité pour le citoyen, dont les énergies renouvelables et les matériaux « amis de l’environnement », proposés à des prix compétitifs. Saluant l’initiative qui propose des opportunités multiples de partenariat avec des opérateurs du bâtiment et des travaux publics, des responsables de la société Granu-Est, filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), participant à ce Salon, ont fait part à l’occasion de leur intention de « créer à Constantine une usine de production des divers types de ciment ». Cette édition du Salon Builtec 2021, qui se poursuit jusqu’au 2 juin prochain, comprend également la présentation à la salle Ibn Badis de l’hôtel Marriott de Constantine, des communications sur les évolutions du domaine de la construction ainsi que l’organisation d’un séminaire virtuelle sur les marchés publics.

