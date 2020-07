Trente neuf (39) établissements publics de santé de proximité (EPSP) de Constantine seront mobilisés pour assister les structures chargées de la prise en charge des cas atteints du coronavirus, a annoncé lundi le wali Ahmed Abdelhafid Saci au cours d’une réunion d’évaluation de la situation épidémiologique dans la wilaya. «Ces établissements de santé de proximité seront immédiatement mobilisées pour assurer des consultations des cas suspectés atteints de coronavirus avant de les orienter vers les centres chargés de la prise en charge des cas confirmés», a souligné le même responsable, estimant qu’il s’agit-là d’une assistance qui devra permettre «d’alléger la pression sur des structures médicales dédiées à la Covid-19 et, par ricochet, améliorer les conditions de la prise en charge.» Ces établissements de base disposent de l’encadrement humain nécessaire pour assurer cette mission, a souligné le chef de l’exécutif local, affirmant que l’administration locale «restera mobilisée pour répondre aux besoins pouvant être exprimés en matière de moyens et d’équipements.» M. Saci a annoncé également, au cours de cette réunion de concertation et d’évaluation, que l’hôpital de la commune d’El Khroub, totalisant 240 lits, sera mobilisé pour la prise en charge des cas du coronavirus, portant à quatre le nombre de centres dédiés à cette pandémie (le Centre hospitalo-universitaire, l’hôpital Didouche Mourad et celui de la cité El Bir totalisant près de 300 lits). Le wali a annoncé l’ouverture «avant la fin de cette semaine» de l’Institut national de formation supérieure paramédical, aménagé exceptionnellement dans le cadre des efforts de lutte contre le coronavirus pour accueillir 85 lits supplémentaires, consacré au confinement sanitaire, tout en relevant la possibilité de mobiliser, «après étude et concertation», l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) de cardiologie et de chirurgie cardiaque de la cité Riadh, qui dispose d’une soixantaine de lits pour la lutte contre Covid-19. Le déficit en lits de soins intensifs et de réanimation a été au centre des débats de cette réunion d’évaluation qui a été mise à profit pour appeler le personnel soignant à «agir en rang uni et à formuler des propositions en mesure d’améliorer et d’organiser la prise en charge dans les hôpitaux». Parmi les points soulevés avec insistance au cours de cette réunion d’évaluation figurait également le déficit en sécurité au sein des structures consacrées à la prise en charge des cas de la Covid-19 engendrant, quasi quotidiennement, des altercations entre le personnel soignant et les familles des malades. A cette préoccupation, le wali s’est engagé à agir et à prendre «les dispositions nécessaires» pour y remédier, avant de faire part également de la disponibilité d’un hôtel pour accueillir les cas soumis au confinement sanitaire afin d’alléger la pression et éviter les contaminations dans les familles. Selon les statistiques communiquées par le directeur local de la santé, Adil Daâs, sur près de 800 cas de contamination au coronavirus, recensés à Constantine depuis l’apparition de la pandémie, 43 % ont été signalés dans la commune d’El Khroub, la partie Sud de la wilaya, et sur «ce taux important de contaminations», 71% des cas ont été recensés à la circonscription administratives Ali Mendjeli. Le même responsable a indiqué que la ville de Constantine enregistre 41% des cas de contamination, alors que le reste des cas est réparti à travers les autres communes de la wilaya, notamment à Hamma Bouziane. n

Articles similaires