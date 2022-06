Pas moins de 2.000 familles réparties sur cinq communes de Constantine relevant de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de la Circonscription administrative Ali-Mendjeli, ont été victimes de coupures d’électricité depuis janvier 2022, suite au vol de câbles en cuivre, a-t-on appris mardi auprès de la Direction.

Les vols au nombre de 11, ont été recensés entre janvier et mai 2022, à travers les localités d’El Baâraouia et Salah Derradji dans la commune d’El-Khroub, et dans les zones rurales de Beni Yaâgoub et de Dekhla dépendant de la commune d’Ibn Badis, a indiqué à l’APS le responsable de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de la circonscription administrative Ali Mendjeli, Abdelatif Belahrache. La cité des moudjahidine de la Circonscription administrative Ali Mendjeli ainsi que d’autres quartiers au centre-ville d’Ain Smara, figurent également parmi les endroits ayant été affectés par le phénomène de vol de câbles, a-t-il ajouté. M. Belahrache a également relevé que ces vols ont provoqué la perte de plus de 1.803 mètres de câbles en cuivre, soulignant que la valeur des câbles volés dépasse les cinq (5) millions Da. Il a affirmé, dans ce contexte, que des plaintes ont été déposées auprès des services sécuritaires pour identifier les auteurs. M. Belahrache a rappelé, par ailleurs, qu’un programme «spécial été 2022», visant à fournir un service de qualité au citoyen en lui assurant une saison estivale «confortable» sans coupures d’électricité, au niveau notamment des infrastructures réservées à l’approvisionnement en eau potable, a été élaboré par les responsables concernés. A noter que quatre (4) incidents similaires, causant la perte de 833 mètres de câbles, ont été enregistrés en 2021 par la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de la Circonscription administrative Ali-Mendjeli, et ce, dans les localités d’Ouled Rahmoune, Ain Smara et Ain Abid. (APS)

