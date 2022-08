Dix-sept (17) structures du secteur de l’éducation, répartis à travers différentes communes couvertes par la direction de distribution de l’électricité et du gaz de la circonscription administrative Ali Mendjeli (Constantine), ont été raccordées au réseau du gaz naturel, en prévision de la prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris dimanche auprès de son directeur, Abdellatif Belahrache. Il s’agit, a détaillé dans une déclaration à l’APS le même responsable, de neuf (9) écoles primaires, d’un (1) collège d’enseignement moyen (CEM) et d’un (1) établissement d’enseignement secondaire, implantés dans les communes d’Ain Smara, El Khroub et d’Ain Abid, soulignant que la réalisation de ces projets a nécessité une enveloppe financière estimée à sept (7) millions DA). La rentrée scolaire 2022-2023, a-t-il ajouté, sera également marquée par l’alimentation en cette énergie vitale de six cantines scolaires dont cinq (5) implantées dans divers sites urbains de la commune d’El Khroub à l’instar de la cité 1600 logements et de l’unité de voisinage (UV) 9 de la ville Ali Mendjeli et une (1) autre à la commune d’Ain Smara. La réalisation de ces opérations qui visent l’amélioration des conditions de restauration au profit des élèves des régions concernées notamment ceux des zones situées loin des centres des communes, a nécessité un financement estimé à 562.000 DA, a poursuit M. Belahrache. Les efforts déployés par les services de cette direction en matière d’approvisionnement en énergie gazière notamment les grandes régions d’habitation à forte croissance démographique dont la cité 4000 logements publics locatifs (LPL) de la commune d’Ain Abid et la zone d’extension Ouest à Ali Mendjeli, auront pour objectif d’assurer une meilleure scolarisation des élèves, en particulier durant la période hivernale, a encore ajouté la même source. Pour rappel, la direction de distribution de l’électricité et du gaz de la circonscription administrative Ali Mendjeli couvre les communes d’Ouled Rahmoune, Ain Smara, Ain Abid, El Khroub et d’Ibn Badis. Il est à signaler que les mesures prises par la même direction parallèlement à cette nouvelle rentrée scolaire, portent d’autre part sur la programmation et la présentation des cours pédagogiques autour des méthodes d’utilisation optimale du gaz naturel, en prévision de la saison hivernale, et cela à destination des élèves et du personnel administratif des établissements scolaires.

