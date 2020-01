Dix sept (17) nouveaux projets d’alimentation en eau potable (AEP) dans plusieurs nouveaux quartiers, confiés à la société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO), sont en cours de concrétisation, a-t-on appris mercredi de son directeur général, Hakim Hireche. Ces opérations en réalisation avec la collaboration des directions des ressources en eau (DRE) et de celle de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC), visent aussi bien le raccordement au réseau d’eau potable de nouvelles cités que le renforcement de la distribution de cette ressource vitale dans d’autres quartiers de cette wilaya, a précisé à l’APS, Hakim Hireche . Il s’agit essentiellement de la cité «AADL 2» qui regroupe 6.000 habitations, implantées au site Retba dans la commune de Didouche Mourad et dont la livraison est prévue en mars prochain, selon le même intervenant, notant que les travaux qui concernent ce site urbain portent sur l’extension du réseau d’adduction des eaux sur une distance de 3 km et la réalisation d’une nouvelle station de pompage d’une capacité de 70 litres/seconde. Les actions entreprises dans ce domaine, a-t-il dit, consistent aussi à renforcer l’approvisionnement en eau potable pour la population de l’unité de voisinage (UV) 14 relevant de la circonscription administrative Ali Mendjeli par la réalisation d’un nouveau réservoir d’eau (10.000 m3) qui sera entré en service durant «les tous prochains jours» pour soutenir un premier réservoir d’une capacité de 2.000 m3, a-t-on encore détaillé. Mettant en exergue l’importance de ces projets confiés à la SEACO, dans l’amélioration de la situation financière de cette société et en matière de création de nouveaux postes d’emploi, le même responsable a révélé qu’un ouvrage hydraulique similaire (300 m3) et une station de pompage d’une capacité de 150 litres/seconde, seront bientôt mis en exploitation dans la localité de Hamma Bouziane, dans le cadre de l’amélioration de l’AEP en faveur des habitants de la commune de Zighoud Youcef et de cinq(5) groupements d’habitation limitrophes. Il est prévu, en outre, l’entrée en service «en février prochain», d’une autre station de pompage destinée au renforcement de la distribution d’eau potable dans les zones d’El Gourzi, Boulechfar et Azziz Belkacem relevant de la commune d’Ouled Rahmoune, actuellement alimentée, en eau potable, un jour sur deux, a-t-on ajouté.

