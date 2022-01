Le montant des factures d’électricité et de gaz impayées par les clients de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Ali Mendjeli (Constantine) s’élève à 1,30 milliard de dinars au 31 décembre 2021.

«Ces créances sont détenues par des abonnés ordinaires (ménages), des institutions et des administrations publiques ainsi que des opérateurs économiques du secteur privé», a précisé à l’APS le responsable de la Direction de Ali Mendjeli, Abdelatif Belahreche, soulignant que ces dettes impactent le bon développement de l’entreprise, notamment tout ce qui est en rapport avec ses investissements et l’amélioration de la qualité de ses services. Dans les détails, M. Belahreche a indiqué que les factures impayées des institutions, des communes, des universités et des établissements scolaires notamment, ont atteint 780 millions de dinars, celles des opérateurs économiques du secteur privé s’élèvent à 27 millions de dinars et les dettes des ménages ont atteint le seuil de 510 millions de dinars. Assurant que des campagnes de sensibilisation ont été organisées, invitant les abonnés de la Direction de Ali Mendjeli à faire montre de discernement et à œuvrer à régulariser leur situation en s’acquittant de leurs dettes, le même responsable a souligné que les agences commerciales Ali Mendjeli 1 et 2 et celles d’El Khroub et de Ain Smara ont également intensifié tout au long de l’année 2021 les opérations de recouvrement des créances de l’entreprise. Il a ajouté que diverses formules ont été proposées aux clients pour honorer leurs dettes, dont l’échelonnement de paiement en fonction du montant et du nombre de factures impayées. Aussi, il est mis à la disposition des clients plusieurs méthodes de paiement, en espèces et par chèque ou par carte CIB, à l’aide des TPE, le paiement par CCP, le paiement électronique et dernièrement à travers l’application mobile «wimpay», a-t-on souligné. Pour rappel, cinq communes relèvent de la compétence de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Ali Mendjeli à savoir, Ouled Rahmoune, El Khroub, Ain Abid, Ain Smara, Ibn Badis en plus de la circonscription administrative Ali Mendjeli. La Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Ali Mendjeli compte 160 864 abonnés à l’électricité et 140 334 abonnés au gaz. <

