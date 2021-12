Par Bouzid Chalabi

Deux semaines nous séparent de l’entrée en vigueur de loi des finances 2022 avec son corollaire de nouveaux prix sur divers produits. Or, force est de constater que c’est déjà le cas. On peut citer en l’occurrence le papier blanc pour usage administratif et la poudre de lait conditionnée dont les prix ont littéralement explosé.

A propos du papier blanc, un consommable très prisé, sa facture a grandement auprès des fournisseurs. Qu’on en juge : la rame qui coûtait 450 DA il y moins de deux semaines est passée à 600 DA. Avec cette hausse en si peu de temps, c’est bien sûr tous les professionnels qui en consomment le plus qui se retrouvent à envisager des augmentations sur leur prestation. Dans ce contexte, il ne faut pas s’étonner que les prix des photocopies, à titre d’exemple, grimpent.

Du côté de l’Association pour la protection et l’orientation des consommateurs (APOCE), on s’interroge sur la «célérité des fournisseurs à augmenter les prix sans se soucier que la grande majorité des consommateurs dont des étudiants tributaire d’une bourse qui leur est insuffisante pour répondre à leurs besoins de consommation au quotidien».



A propos de la poudre de lait conditionnée

Celle-ci a connu une hausse vertigineuse ces dernières semaines passant en effet «du simple au double voir plus aux dernières nouvelles» assurent les grossistes de Oued Smar. Selon le président de leur comité, Walid Messaoud, approché hier par Reporters :«Les prix sont tellement élevés sur ce produit qu’aucun de nos clients n’ose acheter. On est passé de 230 DA la boîte à 330 DA à la mi-novembre pour finir à 420 DA ces derniers jours. Du coup, notre chiffre d’affaires sur cette denrée est quasi nul».

A cette cherté subite de la poudre de lait conditionné, un responsable commercial de la Sarl «Paysange», dont l’activité principale est la mise en boîte du lait en poudre qu’elle importe sur financement propre, explique à Reporter que «l’étui de 500 grammes sorti d’usine vaut 400 DA». Cela s’explique selon notre locuteur par le fait que les cours mondiaux sur cette matière première n’ont cessé de grimper cette année : passant en effet de 2200 euros la tonne à 3800». Toujours selon notre vis-à-vis, «la SARL enregistre de grosses méventes car nos gros acheteurs, qui sont des grossistes du grand sud du pays où le lait en poudre conditionné est très demandé, ont diminué considérablement leurs commandes.» Pourquoi ? Selon notre locuteur «les grossistes du Sud considèrent le prix au gros trop élevé pour trouver preneur chez les détaillants». Abondant dans ce sens «ils arguent qu’en supposant que le paquet est affiché sur les étals à seulement 450 DA cela reste excessivement cher pour un usage censé être fréquent». Cela dit, notre locuteur avance qu’«avec les cours actuels sur ce produit, seuls les trabendistes y trouvent leur compte dans la mesure où dans les pays frontaliers la poudre de lait conditionnée par des opérateurs locaux reste très prisée auprès des populations du Sahel».

Ce faisant, cette cherté de la poudre de lait prive des milliers de familles du sud du pays de cette denrée qui leur est nécessaire en l’absence d’un nombre important de laiteries. Face à cette situation, l’APOCE juge que «les pouvoirs publics devraient intervenir, car l’hypothèse de voir le prix de la poudre de lait baisser est à exclure».

