Après avoir connu une baisse assez sensible en 2020, la consommation nationale de carburants est repartie à la hausse en 2021. Une hausse conséquente, sachant que cette consommation s’est chiffrée à 15,6 millions de tonnes l’année dernière, contre 12,59 millions de tonnes l’année d’avant, alors qu’elle était de 14,4 millions de tonnes en 2019, selon le président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).

Par Feriel Nourine

Dans le détail, la consommation de gasoil a atteint 9,7 millions de tonnes de gasoil en 2021, contre 3,6 millions de tonnes d’essence et 1,3 million de tonnes de GPLC (gaz de pétrole liquéfié carburant), a précisé M. Nadil, dans l’émission «L’heure du mardi» de la Chaîne III de la Radio algérienne.

Ainsi donc, après une année 2020 marquée par un fort recul engendré par les mesures sanitaires prises face à la pandémie de la Covid-19, 2021 a vu l’ensemble de ces mesures levées, ouvrant la voie à un retour à la vie normale et à un début de reprise économique synonyme d’un rebond de la consommation de carburants. Celle-ci est même appelée à croître davantage en cas de reprise normale en matière d’activité économique. Ce qui provoquerait un besoin supplémentaire qui imposera le retour aux importations, a indiqué le président de l’ARH.

Des importations en petites quantités, a-t-il, cependant précisé.

«Si l’activité économique reprend normalement dans les prochains mois, on aura peut-être besoin d’un petit appoint d’importation de gasoil de 300 000 à 400 000 tonnes. Cette quantité reste très insignifiante par rapport à la consommation annuelle», a-t-il expliqué, après avoir rassuré sur les capacités du pays à assurer l’autosatisfaction en matière de production de produits pétroliers.

En ce sens, l’intervenant a souligné que le groupe Sonatrach est en train de développer des procédés pour faire augmenter la production de gasoil en Algérie qui devraient aboutir dans six à huit mois. «Ces procédés techniques vont réduire davantage le recours à l’importation», a-t-il soutenu, ajoutant que l’entrée en production de la raffinerie de Hassi Messaoud permettra même de disposer d’un surplus de production de gasoil. Comprendre que la mise en service de cette importante installation, prévue en 2024, ouvrira la voie à l’exportation.

D’une capacité de traitement estimée à plus d’un million de tonnes de pétrole brut, la raffinerie de Hassi Messaoud (RHM-2) est entrée en service en juin 1979. Elle a, par la suite, bénéficié d’une opération de modernisation pour lui permettre de produire de l’essence sans plomb ainsi que d’autres produits, le kérosène et le gasoil notamment.

Avec la production de ces carburants au niveau de RHM-2, au même titre que les autres raffineries de Sonatrach, l’objectif est de répondre aux besoins du marché national en la matière.

Elle est appelée à alimenter les wilayas de la région Sud-Est du pays, à savoir Ouargla, Touggourt, El-Oued, Biskra, Djanet, Illizi et Tamanrasset.

La généralisation de l’essence sans plomb, depuis juillet 2021, a également été mise en exergue par le même président, qui a qualifié l’opération menée par Sonatrach et Naftal de «réussite», permettant d’économiser d’importants montants en devises.

Concernant la consommation du GPLC, M. Nadil a fait état d’un nombre de 850 000 véhicules convertis au GPLC dont plus de 50 000 durant le 1er semestre 2022, tandis que la consommation nationale de ce type de carburant est de 1,3 million de tonnes en 2021.

S’agissant du parc de stations de services à travers le territoire national, Il a fait savoir qu’il comptait 2 750 dont plus de 1 400 relevant du secteur privé et le reste appartenant à Naftal.

Au 1er semestre 2022, l’ARH a accordé des autorisations pour l’ouverture de 28 nouvelles stations, a fait savoir M. Nadil, tout en indiquant que 120 à 125 dossiers de demandes d’autorisation d’ouverture de nouvelles stations-services sont en cours d’examen.

Le président de l’ARH a, par ailleurs, plaidé pour la révision de la marge bénéficiaire des prix des carburants, qui ne permet, selon lui, que de «couvrir les charges» des stations de services, estimant que «l’augmentation des prix de quelques centimes sera suffisante». n