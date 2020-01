Les prix à la consommation en Algérie ont rompu avec leur tendance haussière durant les deux derniers mois de l’année 2019. Le taux d’inflation, dont ces prix servent de référence, a enregistré 2% en novembre dernier par rapport à octobre de la même année, et s’est maintenu à la même hauteur en décembre, indique l’Office national des statistiques (ONS). Pour le dernier mois de l’année écoulée, l’office relève une baisse des prix de 0,3% sur un mois pour les biens alimentaires. Toutefois, cette baisse reste relative et se mesure dans une configuration où la hausse des prix s’avère une pratique sacrée qui se vérifie douloureusement au moment de passer à la caisse. Les produits agricoles ont également enregistré un recul. Celui-ci a été de 1%, grâce notamment à la chute des prix de la volaille (-17,7%), des fruits (-13,0%) et des œufs (-6,0%). Toutefois, certains produits relevant de la même catégorie ont connu des hausses de prix, notamment les légumes qui ont progressé de 6,8%. Les baisses enregistrées deviennent toutefois insignifiantes et sans apport au pouvoir d’achat du citoyen, puisque la hausse des prix des produits alimentaires industriels s’est poursuivie durant le dernier mois de l’année écoulée, enregistrant 0,4% de plus par rapport au mois précédent, ajoute la même source.

Quant aux services, ils ont stagné en décembre 2019, comparativement à novembre. Par groupe de biens et de services, les prix des produits de l’habillement et chaussures se sont appréciés légèrement de 0,8%, ceux des meubles et articles d’ameublement de 1,5% et les produits de la santé et hygiène corporelle de 0,3%. Le reste des groupe de biens et services se caractérise, soit par des variations modérées, soit par des stagnations, note encore l’ONS.

F. N.

