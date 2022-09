Par Bouzid Chalabi

L’actuelle cherté de la volaille et de l’œuf démontre sans ambages que la filière avicole est soumise à des fluctuations très souvent à la hausse.

En effet, les œufs sont cédés à 20 DA l’unité (520 DA le plateau), le poulet de chair vidé varie entre 420 et 480 DA le kilogramme et l’escalope à 950 DA/kg, mettant à rude épreuve les familles en ces temps de baisse du pouvoir d’achat.

Il y a lieu de rappeler qu’au lendemain de Ramadan 2022, le marché de la viande blanche avait connu des baisses sans précédent. Le poulet était cédé par les aviculteurs à moins de 220 DA/kg aux patrons de sites d’abattage. Ce qui leur a causé par voie de conséquence des pertes considérables. Au point que certains, dont l’activité principale est la production de poussins de chair ont été contraints de détruire leurs élevages faute d’acheteurs. En témoignent les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

Toujours dans ce même sillage, des aviculteurs, rejoints par Reporters, se disent à l’unanimité pas étonnés de cette hausse des prix. Pour Bélaïd Mustapha, aviculteur implanté dans la wilaya de Tipasa, «cette situation était attendue car beaucoup d’entre nous ont gelé nos activités après les pertes subies ces derniers mois». Arguant par là qu’au début du mois de juin, certains ont vendu leur élevage à moins de 180 DA/kg, alors que le coût de revient d’un kilogramme de poulet est de 240 DA.

De son côté Smaïn, installé dans la wilaya de Boumerdès, juge que «cette hausse des prix est une conséquence directe de la crise ayant secoué la filière au lendemain du mois de Ramadan. Cela s’applique même sur les œufs et le poulet de reproduction. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les prix s’envolent». Un autre rapporte : «Les professionnels du secteur peinent à se relever des lourdes pertes financières qu’ils ont subies après le mois de Ramadan. Preuve en est, il y a deux années je produisais 100 000 poussins par semaine, l’année dernière j’ai vendu le poussin à 250 DA. Or, aujourd’hui, on le propose à 80 DA et les acheteurs ne se bousculent pas au portillon pour remplir leurs batteries d’élevage». Autre raison de la cherté du poulet invoquée par Issa, à Bordj Menaïel, les fortes chaleurs et les risques d’incendie ont dissuadé beaucoup de ses pairs à remplir les batteries d’élevage ou de reprendre leurs activités.

Tout en sachant qu’en période estivale la «demande du marché est grande et donc reste synonyme de gros gains à réaliser». Autrement dit, «en été, la consommation de poulet augmente. Mais cette année, le risque de surmortalité chez le cheptel avicole et les fortes chaleurs ont fait que l’activité a stagné dans beaucoup de wilayas de l’intérieur contrairement aux wilayas du littoral», confie Messaoud. Ce dernier ne s’est en outre pas empêché de faire savoir que l’exonération de la taxe sur des opérations de vente des produits destinés à l’alimentation de bétail et de volaille ont «plutôt profité aux producteurs et aux importateurs».

Du côté des agronomes spécialisés dans la production animale, c’est une autre approche sur la question de la cherté des prix de la volaille. Ils rejoignent à dire, en effet, «qu’elle résulte du prix élevé de l’aliment de volaille et l’anarchie qui caractérise le fonctionnement de la filière». Non sans préciser l’existence d’autres facteurs qui pèsent sur la balance des prix de la volaille.

Cela dit, à travers ces fluctuations à la hausse du prix de la volaille et des œufs, ce sont les ménages qui en pâtissent notamment ceux à faible revenu d’autant que leur pouvoir d’achat n’a cessé de décliner. Nombreux d’entre eux refusent de continuer à subir ces hausses intempestives. Pour certains, la seule manière de freiner ces fluctuations est de passer au boycott de la viande blanche. Une initiative que le président de l’Apoce, Mustapha Zebdi, n’a eu de cesse d’encourager, estimant que c’est la seule manière aux consommateurs de ne plus se retrouver à la merci des fluctuations à la hausse des prix, comme d’ailleurs ils ne sont plus en mesure de s’accommoder d’un pouvoir d’achat qui n’arrête pas de se dégrader», avait-il souligné dans une entretien accordé à Reporters à propos du pouvoir d’achat du consommateur. <

Articles similaires