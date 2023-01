Le prix des œufs s’est envolé ces derniers jours atteignant des niveaux jamais connus. Le plateau de 30 unités d’œufs est désormais cédé à plus de 600 DA dans une hausse qui surprend les consommateurs, dont le pouvoir d’achat est fortement érodé par la cherté des prix.

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette augmentation contredit les promesses des responsables du commerce qui annonçaient une baisse des prix des œufs, mais qui n’arrive pas encore.

Une situation d’autant plus inacceptable qu’elle a poussé des citoyens à lancer une campagne de boycott des œufs, à laquelle a adhéré l’Association de protection et d’orientation du consommateur (Apoce).

« L’Apoce annonce son soutien total aux campagnes de boycott que certains ont lancées sur les réseaux sociaux », a affirmé l’Apoce dans un communiqué, estimant que « le boycott est l’arme du consommateur pour changer la réalité et dénoncer les situations qui portent préjudice à son pouvoir d’achat ».

Pour Mustapha Zebdi, président de l’Apoce, la hausse des prix des œufs prend l’allure d’un phénomène « très inquiétant », pointant «l’absence» du côté des autorités de «mesures qui auraient pu garantir la disponibilité et la stabilité des prix du produit».

Le même responsable a appelé, dans ce sens, les acteurs de la filière avicole à « trouver des solutions dans les plus brefs délais », appréhendant l’arrivée du mois sacré du Ramadan sans que les choses évoluent positivement en ce qui concerne le prix des œufs.

Du côté des commerçants, l’action du boycott de l’achat des œufs est accueillie favorablement. «C’est un action tout à fait légitime», commentent des commerçants, eux aussi, agacés par la hausse des prix.

Ils se lavent cependant de tout soupçon, «car la marge de bénéfice est faible», estiment-ils, citant également le coût du transport de la marchandise. «L’agriculteur vend le plateau à 540 DA. Entre lui et le consommateur il y a une différence de 60 DA qui est partagée à moitié par le transporteur et le commerçant», réagissent des commerçants.



Pour des producteurs, la situation ne peut être expliquée que par la baisse de l’offre.

«Personne ne fixe les prix. Ils résultent de l’offre et de la demande. La hausse actuelle est due à une baisse de l’offre qu’il faut rechercher au niveau du ministère de l’Agriculture», se justifie-t-on.

Un avis que ne partage pas l’Apoce, laquelle a considéré que la cause de cette flambée «est liée à la hausse de l’aliment pour volailles et des intrants, dont les produits vétérinaires», ajoutant que «l’aliment de volaille constitue un grave problème d’autosuffisance alimentaire encore non résolu».

Insistant à ce que «sa production soit assurée localement», l’APOCE fait état de rencontres et de concertations entre le ministère de l’Agriculture et les représentants de l’Office national des aliments de bétail (Onab) pour «étudier d’éventuelles baisses de prix».

Les éleveurs de poules pondeuses, estiment, quant à eux, que la hausse sur le prix de l’œuf est due aux «grosses chaleurs» durant toute la période estivale et les derniers mois marqués également par des températures élevées à telle enseigne que nombre d’entre eux ont freiné leurs activités, entraînant un net déséquilibre de l’offre par rapport à la demande sur le marché local de l’œuf, mais qui s’est vite estompé.

Ce qui agace davantage le consommateur, c’est le fait que cette situation perdure depuis plusieurs mois et malgré les promesses sans lendemain des autorités concernées. Le 25 octobre dernier, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni, a annoncé que des «comités de surveillance des prix des œufs sont installés et entreront en action sur le terrain aux fins de surveiller les prix au niveau des points de vente et autres».

Mieux, il a indiqué que «toutes les mesures ont été prises en coordination avec les autorités agricoles pour identifier les raisons de la hausse du prix de l’œuf, que ce soit par l’éleveur ou le négociant».

Plus de deux mois plus tard, au lieu d’une baisse des prix, c’est bien leur envolée qui a lieu, et nous sommes encore au stade de promesses de la part des ministres… n