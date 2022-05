Par Bouzid Chalabi

Alors que tout un chacun s’attendait, après un mois de Ramadan marqué par un renchérissement des fruits et légumes, des viandes rouge et blanche, à une décrue de la mercuriale au lendemain des fêtes de l’Aïd El Fitr, c’est tout le contraire qui s’est produit. Or, si cette flambée a sa raison d’être, selon les mandataires des marchés de gros, du côté des consommateurs elle est incompréhensible.

Selon Redha Meder, responsable du marché de gros de fruits et légumes des Eucalyptus (à l’est d’Alger), approché par Reporters hier, «le volume du négoce au sein de son marché a été en très forte baisse du samedi 30 avril au vendredi 6 mai en raison de la faible présence des collecteurs, livreurs ou fournisseurs. Par voie de conséquence, les carrés des mandataires sont restés pratiquement vides, du coup, l’offre insignifiante a vite fait de faire grimper les prix au niveau des marchés de gros».

Au sujet de la baisse d’activité durant la période citée, Rédha Ameur a indiqué : «Les fournisseurs dans leur quasi majorité achètent sur pied, c’est-à-dire se chargent de la cueillette après s’être mis d’accord sur un prix de cession avec l’agriculteur-propriétaire du champ de légumes à récolter, mais en l’absence de main-d’œuvre, ils doivent remettre à plus tard la cueillette. C’est ce qui s’est passé ces jours-ci, les cueilleurs en congé la veille et le lendemain de l’Aïd, les enlèvements sur champ n’ont pu se réaliser. Autrement dit, les fournisseurs se sont vus contraints de freiner leurs activités, ce qui a ouvert les portes à la surenchère sur des récoltes de saison, à l’image de la carotte, des navets, de l’oignon vert et de la salade. En somme, pratiquement tous les légumes ont enregistré des hausses de prix en gros. Pour preuve. La carotte entre 60 et 70 DA/kg, la tomate 90 et 100 DA, la courgette 120 DA/kg».

La pomme de terre, elle aussi, n’a pas échappé à une revue à la hausse de son prix au niveau des marchés de gros comme nous l’explique notre interlocuteur : «Après les pluies enregistrées ces deux dernières semaines, il devenait quasi impossible aux producteurs de procéder à la récolte de leurs champs de pomme de terre, tant le sol ne s’y prêtait pas. Créant de la sorte une déficit de l’offre engendrant une hausse de son prix en gros pour atteindre les 100 DA/kg chez les fournisseurs des marchés de gros.» Au registre des fruits, hormis la pastèque qui s’affiche ces derniers jours sur les étals des détaillants à 100 DA/kg, tous les autres fruits de saison sont sur une courbe ascendante. En effet, les fraises coûtent entre 250 et 300 DA/kg, les pommes à pas moins de 450 DA/kg, les pêches, les bananes atteignent respectivement 400 et 500 DA/kg.

Selon le président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur et de l’environnement (Apoce), Mustapha Zebdi, cette flambée des prix était prévisible. Ce dernier, qui se prononçait hier au micro de la chaîne TV Echourouk News, partage les explications avancées, mais déplore que «ce scénario revient chaque année». Non sans dire dans ce sens : « Il suffit de deux ou trois jours de fêtes ou de pluies prolongées pour que les prix s’enflamment sur les étals. Face à cette tendance récurrente, il serait temps de s’atteler à y mettre fin.» Toujours dans ce même ordre d’idées, Mustapha Zebdi préconise enfin à ce que «les mandataires soient logés à la même enseigne que les détaillants, c’est-à-dire imposer aux grossistes d’assurer des permanences les jours de fêtes religieuses».

De son côté, le président de l’Association nationale des commerçants algériens (ANCA), Hadj Tahar Boulanouar, également interrogé par la même chaîne TV, estime que l’augmentation des prix sur les étals des détaillants en légumes est justifiée, citant entre autres les mêmes causes avancées par le responsable du marché de gros des Eucalyptus. En clair, pour le président de l’ANCA, les marchés de gros «se sont retrouvés ces derniers jours en nette baisse d’activités par manque d’approvisionnement depuis la veille de l’Aïd jusqu’à ce samedi, où il a enregistré un regain d’activité sur les lieux de négoce en gros». Il a enfin estimé que d’ici «trois ou quatre jours, les prix des légumes frais vont baisser».

C’est du moins ce qu’espèrent les ménages, encore sous le coup de la saignée de leur budget provoquée par la hausse des prix à la consommation durant le mois de Ramadan.

