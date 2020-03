Une tension sur la semoule a fait son apparition ces derniers jours au point où il est devenu difficile aux ménages de s’en procurer. En effet, ce dérivé de céréales très prisé dans les foyers se fait de plus en plus rare. La raison de cette carence semble évidente, les mesures de prévention contre l’infection au coronavirus ont provoqué chez les ménages un besoin de constituer des stocks en la matière. De ce fait, les rayons des détaillants se sont très vite vidés, selon le directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC) Mohamed Toumi, contacté hier par nos soins. «Les minoteries du pays tournent à plein régime et les grossistes disposent de quantités suffisantes de semoule comme de la farine et donc les ménages n’ont pas lieu de s’inquiéter». Cette rareté de la semoule par endroit résulte d’une demande subite et très importante qui a ainsi créé une petite cassure dans le circuit distribution, précisément au niveau du maillon grossiste/détaillant». Comme notre interlocuteur a tenu à nous indiquer : «Après avoir eu écho de cette tension sur la semoule, par l’intermédiaire de nombreux appels reçus sur le numéro vert de la FAC, où des consommateurs se plaignaient de ne pas trouver de semoule au niveau de leur point de vente habituel, nous avons sollicité les opérateurs concernés pour nous renseigner sur les raisons de l‘absence de semoule sur les rayons des détaillants. Nos vis-à-vis étaient formels : des quantités importantes sont disponibles mais qui attendent d’être livrées». Le directeur exécutif nous a par ailleurs rappelé dans ce sillage que la FAC a lancé dimanche dernier un appel aux citoyens leur indiquant qu’il est «inutile de stocker des produits alimentaires» en cette période «d’abondance» coïncidant avec les mesures de prévention contre l’infection au Coronavirus. Comme ce dernier nous a souligné dans ce même contexte que le ministre du Commerce Kamel Rezig a assuré, après le constat de la frénésie d’achat qui s’est emparée de la population pour les raisons que l’on connaît, qu’il était inutile de paniquer et de stocker des produits alimentaires conditionnés largement disponibles sur le marché et d’autres volumes stockés pour les besoins de consommation de plus d’une année.

Notons par ailleurs que Reporters a pris aussi contact avec l’Association de défense des consommateurs (Apoce), notre interlocuteur juge pour sa part que la tension sur la semoule a été provoquée par des commerçants sans scrupules qui n’ont pas hésité à constituer des stocks importants dans le but de spéculer sur le produit de trituration qu’est la semoule. Ceci dit, il y a lieu de rappeler que les citoyens ont eu droit, dès l’annonce des mesures de protection contre l’épidémie de Covid-19, à des comportements très négatifs de la part de commerçants. En effet, ils n’ont pas hésité de revoir à la hausse leurs prix de manière éhontée en cette période. Et du coup mettant à rude épreuve les consommateurs notamment ceux à faibles revenus.

Concernant la flambée des prix sur l’ail, qui a atteint la barre des 1 200 DA le kilogramme, elle résulte selon des agriculteurs du fait que les stocks issus de la récolte 2019 sont épuisés créant ainsi une offre très en deçà de la demande et que depuis cette infériorité n’a pas été comblée par des contingents d’importation de ce condiment indispensable pour la préparation des plats. Résultat des courses, un prix exorbitant. Toutefois, il faudra attendre les récoltes prochaines pour que les prix baissent et de façon vertigineuse car, selon nos sources, la récolte de cette année va dépasser les cent mille tonnes. n

Articles similaires