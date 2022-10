L’incroyable montée des prix des œufs sur les étals du commerce de détail a visiblement incité les ministères concernés à monter au créneau. En effet, un premier pas dans ce sens vient d’être fait par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Abdelhafid Henni.

Par Bouzid Chalabi

Depuis la wilaya de Aïn Defla où il était en visite de travail, il a annoncé que des comités de surveillance des prix des œufs sont installés et entreront en action sur le terrain à compter de la semaine prochaine aux fins de surveiller les prix au niveau des points de vente et autres.

Il indiquera que toutes les mesures ont été prises en coordination avec les autorités agricoles pour identifier les raisons de la hausse du prix de l’œuf, que ce soit par l’éleveur ou le négociant. Une initiative louable, mais sera-t-elle suffisante ? Du côté des éleveurs de poulets de ponte, on avance que cette tendance à la hausse du prix de l’œuf sur le marché de la consommation «était prévisible» au vu de «la cherté depuis quelques mois de l’aliment spécifique aux poulets de ponte, ce qui a rendu le coût de revient de l’œuf très élevé, soit à presque 16 DA l’unité».

Il y a quelque temps, des éleveurs avaient indiqué à Reporters qu’«au rythme de la cherté de l’aliment spécifique à notre type d’élevage, il ne faudra pas s’étonner que l’œuf grimpe à 20 DA l’unité». Une prévision qui s’est d’ailleurs confirmée à la mi-juillet dernier suivie quelques semaines après par une légère baisse oscillant entre 15 à 17 DA, en fonction du volume de l’œuf. Mais cela a été de courte durée, puisque l’œuf est aujourd’hui vendu à 20 DA l’unité. La question qui se pose donc est de savoir si les comités de surveillance annoncées pourront influer sur les prix ? D’autant que les vendeurs vont se défendre qu’eux-mêmes achètent les œufs au prix fort. Selon des vendeurs en gros, la marge de bénéfice ne dépasse pas 1 dinar l’unité. Et de nous préciser : «C’est dans le volume de vente que nous arrivons à nous maintenir en activité. Ce qui n’est pas évident quand on apprend que le prix de l’aliment spécifique aux poulets de ponte est sur une trajectoire ascendante.» A partir de ces éléments d’information on peut en déduire que la clé pour freiner cette hausse vertigineuse du prix de l’œuf à la consommation réside à réduire le coût à la production, notamment le prix de l’aliment. En clair, mettre en place un mécanisme de soutien financier à la production. C’est en effet le point de vue des producteurs qui, par ailleurs, doutent fort que les comités de surveillance des prix qui vont être mis en place arrivent à faire inverser la tendance à la hausse du prix de l’œuf. On le saura dans quelques jours.

Contacté, le président de l’Association nationale de protection et d’orientation des consommateurs Mustapha Zebdi estime que cette que l’annonce de la mise en place de comités de surveillance est certes à saluer, mais se demande sur «quelle base vont procéder les comités de surveillance des prix des œufs sur le terrain» dès lors que la quasi-totalité des petits revendeurs et grossistes travaillent dans l’informel. «Nous sommes curieux de connaître les mécanismes de contrôle qui vont être adoptés», s’est-il interrogé. M. Zebdi estime que le marché de l’œuf devrait être régulé pour que les fluctuations des prix cessent. Il rappelle «que le code du commerce algérien est clair sur la question des prix à la consommation. Et dans ce contexte, il devient possible de plafonner le prix de l’œuf. Une mission dévolue au ministère du Commerce». Il s’étonne que le ministère ne se soit pas encore exprimé sur la question de la cherté des œufs, alors qu’il est concerné. Quant à l’argument avancé par les éleveurs de poule pondeuse sur la cherté de l’aliment, M. Zebdi juge que c’est un faux prétexte. «Ils ont une part de responsabilité» a-t-il conclu. <