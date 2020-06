Le chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) Abdelmalek Droudkel a été tué dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne. C’est l’armée française qui a annoncé son élimination par la voix de la ministre française des Armées Florence Parly. Ce chef terroriste, devenu une véritable icône des groupes en activités terroristes au Sahel, après l’avoir été dans le sud du pays durant des années, aurait été tué jeudi à Talhandak, au nord-ouest de la ville malienne de Tessalit.

Selon les informations diffusées par les médias français, cette opération d’élimination a été lancée « à partir de croisements de renseignements français et américains ». Cinq djihadistes sont tués, dont Droukdel, et un autre fait prisonnier, selon les mêmes sources. Plusieurs de ses compagnons auraient été également « neutralisés », a annoncé la ministre française, ajoutant que « Droudkel, membre du comité directeur d’Al-Qaïda, commandait l’ensemble des groupes qaïdistes d’Afrique du Nord et de la bande sahélienne ». Connu sous le nom d’Abou Moussaab Abdelouadoud, Droudkel était un élément important du groupe Etat islamique au Grand Sahara, une organisation terroriste née d’une scission d’Al-Mourabitoune autre groupe terroriste activant au Sahel. La zone du Sahel fait l’objet d’une activité foisonnante de différents services de renseignements de plusieurs acteurs qui compliquent la stabilité de la région. L’activisme terroriste venant s’ajouter à des conflits internes sans fin. En 2019, la spirale de violences mêlées à des conflits intercommunautaires a fait 4 000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Selon l’agence d’information française, quelque 500 terroristes avaient été « neutralisés » au Sahel ces derniers mois, « dont plusieurs figures importantes, cadres religieux, commandants, recruteurs, logisticiens ». La mort d’Abdelmalek Droudkel pourrait bien signifier la fin d’une époque. Il avait, selon les observateurs, des capacités de financement des réseaux sahéliens et une influence certaine sur d’autres groupes armés. Avec sa mort, l’Aqmi pourrait être fragilisée et laisser le champ libre à d’autres groupes qui prendraient le relais. Sa mort pourrait désorganiser la filière sahélienne des groupes engagés dans une lutte d’influence avec d’autres groupes.



Des GIA au GSPC

Né à Meftah en 1971, Abdelmalek Droukdel rejoint les Groupes islamiques armés (GIA) en 1993. A la fin des années 1990, il participe à la fondation du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) sous la direction de l’émir Hassan Hattab. Droukdel se rapproche d’Al-Qaïda. En janvier 2007, le GSPC est renommé « Al-Qaïda pour le Maghreb islamique ». Le terroriste avait fait parler de lui durant la décennie noire avant de fonder la branche Aqmi. Son mentor, dit-on, était le Jordanien Abou Moussaab Al-Zarkaoui, connu pour ses activités en Irak avant d’être tué par l’armée américaine en 2006. En 2011, Ben Laden est tué au Pakistan. Droudkel refuse de prêter allégeance à Al-Dhawahiri et prend son autonomie. Il se fait plus rare, voire totalement silencieux, entre 2012 et 2015. Le nombre d’attaques s’amplifie de 2006 à 2007, ce qui lui vaut d’être fiché comme terroriste lié à Al-Qaida par l’ONU. « Droukdel a fabriqué des engins explosifs qui ont tué des centaines de civils lors d’attentats perpétrés dans des lieux publics », estime l’ONU. Droudkel s’est fait une spécialité dans l’enlèvement des nationaux et des étrangers comme moyen de financer ses activités terroristes, note l’ONU à son propos. Pour rappel, en 2007, Droudkel est condamné par contumace à la réclusion à perpétuité par le Tribunal de Tizi-Ouzou pour ses activités criminelles en Algérie. La mise hors d’état de nuire de Droudkel signifierait-elle pour autant le règlement de la situation dans la région du Sahel ? Avec la présence des armées étrangères officielles et officieuses dans une région aussi sensible, les pays du Sahel semblent encore loin de retrouver leur stabilité. n