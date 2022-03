Après le signal d’alarme lancé mardi par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) concernant l’évolution des cours du Brut en 2022, c’est au tour de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) de prévoir un même scénario de perturbation à grande échelle du marché pétrolier.

Par Feriel Nourine

Face à un marché fortement perturbé par les sanctions occidentales engagées contre la Russie, l’AIE n’hésite pas à évoquer une situation de «choc» en analysant l’impact de ces sanctions contre le géant russe de l’énergie sur une offre mondiale, dont de gros volumes dépendent, justement, des approvisionnements russes avec quelque 8 millions de barils par jour (mbj) exportés en pétrole brut et de produits raffinés à destination du monde.

«La perspective de perturbations à grande échelle de la production russe menace de créer un choc mondial de l’offre pétrolière», prévient l’agence américaine basée à Paris dans son rapport publié hier.

Si les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont décidé un embargo sur le pétrole russe, le secteur énergétique de ce pays n’a pas été touché par les sanctions décrétées par les Etats européens, rappelle l’AIE. Néanmoins, la décision de rompre avec la Russie, prise par de nombreuses compagnies européennes, va porter un sérieux coup de frein aux exportations russes, souligne la même source. Laquelle prévoit un déficit de 3 mbj de brut russe dès le mois d’avril, avec le risque d’une augmentation de ce volume au cas où les sanctions occidentales gagnent en sévérité.

Un déficit qui sera assurément difficile à combler au vu des avancées très timides des démarches qui auraient été entreprises par les pays gros consommateurs de pétrole dans l’espoir de trouver des alternatives au pétrole russe qui viendrait à manquer sur le marché.

Sur ce registre, l’agence-conseil des pays développés sur leur politique énergétique cite les pays du Moyen-Orient où il existe des capacités pour augmenter l’offre, mais qui ne manifestent aucune disponibilité à répondre favorablement aux sollicitations des gros consommateurs. «Il y a peu de signes d’une augmentation de l’offre provenant du Moyen-Orient ou d’une réallocation significative des flux commerciaux», est-il noté sur le même rapport. Référence faite en premier lieu à l’Arabie saoudite, qui a déjà laissé s’exprimer plutôt son attachement à la démarche de l’Opep, dont Riadh est le chef de file et artisan de l’accord de réduction de l’Opep+ avec la Russie. Or, du côté de l’Opep, c’est la même démarche prudentielle qui est reconduite depuis plusieurs mois, à travers la décision de l’alliance de ne pas ouvrir davantage ses vannes face à la pression exercée par les Etats-Unis et ses alliés dans la politique énergétique.

Et ce n’est pas le tout frais rapport de l’Opep, rendu public mardi, qui laisse entrevoir un changement de démarche de l’organisation. Cette dernière constate que le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales qui en résultent à l’encontre de la Russie, placent le marché de l’or noir à «un niveau sans précédent d’incertitude».

L’AIE évoque, également, la perspective d’un retour de l’Iran, dans le cadre d’un possible accord sur le dossier nucléaire, mais qu’une telle situation n’aura pas d’effet immédiat sur l’offre. Elle estime que les exportations iraniennes pourraient augmenter d’environ 1 mbj sur six mois, donc pas assez pour compenser la perte du pétrole russe. Concernant la demande mondiale de brut en 2022, l’AIE a revu en baisse sa prévision de croissance d’environ 1 mb/j, en raison de l’effet de l’augmentation des cours des matières premières et des sanctions contre la Russie sur l’économie mondiale. En ce sens, il a augmenté de 2,1 mbj cette année, pour atteindre un total de 99,7 mb/j. Côté cours, le Brent de la mer du Nord est repassé, dans l’après-midi d’hier, au-dessus des 100 dollars. A 15H (heure algérienne), la référence européenne s’échangeait à 100,53 dollars à Londres, en hausse de 0,62 dollars, alors que l’américain WTI gagnait 0,97% à New York, s’affichant à 97,38 dollars.

Panier Opep : le Sahara Blend gagne 12,50 dollars en février

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 12,50 dollars en février dernier, soutenus notamment par «la hausse de la demande et les tensions géopolitiques», a indiqué l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans son rapport mensuel publié mardi.

La moyenne mensuelle des prix du brut algérien est passée ainsi de 88,21 dollars/baril, en janvier dernier, à 100,71 dollars en février, soit une hausse de 14,2%, selon la même source.

Cette hausse place le Sahara Blend à la 2e position parmi les bruts de l’Opep les plus chers au mois de février, et ce, après l’Angolais Girassol (100,78 dollars/baril).

Le prix du brut algérien est établi en fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du Nord, coté sur le marché de Londres avec une prime additionnelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées par les raffineurs.

La hausse du Sahara Blend intervient dans un contexte de flambée des prix sur le marché mondial, en février, soutenus par «des fondamentaux solides du marché pétrolier et les craintes d’une perturbation des approvisionnements dans un contexte de tensions géopolitiques en Europe de l’Est», écrit l’Opep dans son rapport, ajoutant que la production de l’Algérie durant le mois de référence a atteint 978 000 barils par jour. Quant au prix moyen du panier de l’Opep (ORB), il a augmenté de 8,81 dollars (+10%) par rapport au mois de janvier, pour s’établir à 94,22 dollars/baril.