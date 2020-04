Les dernières importantes chutes de pluie ont été à l’origine de dégâts matériels et d’infiltrations dans plusieurs wilayas touchées par des intempéries. C’est du moins ce que rapporte la Protection civile, citant les wilayas d’Adrar, Béchar, Oran, Alger, Boumerdès, Médéa, M’Sila, Aïn Defla et Tiaret. C’est ainsi que les unités de la Protection civile, qui ont procédé à plusieurs opérations d’épuisement d’eaux infiltrées dans quelques habitations, ont rapporté que parmi les dégâts matériels, il est question d’effondrement de murs extérieurs des habitations ainsi que de poteaux électriques à travers les wilayas. Citant la wilaya d’Alger, les opérations d’épuisements d’eaux ont été effectuées dans plusieurs communes, à l’instar de Gué de Constantine, Bir Khadem, Dar El Beïda, Bourouba, Rouiba et Les Eucalyptus. Dans ce cadre, les services de la Protection civile précisent que «l’enregistrement d’un effondrement d’un balcon à la cité Bouraba à Aïn Benian et d’un effondrement partiel d’une habitation d’un bidonville, ayant causé des blessures à une personne à Bordj El Kifan». De même que dans la wilaya d’Adrar, il a été question de plusieurs opérations d’épuisements d’eaux. Lesquelles opérations ont été effectuées à travers les communes d’Adrar, Tssabite, Ougroute, Regane, Tinerkouk et Timimoun, qui ont mis en évidence «un effondrement partiel de 4 murs extérieurs d’habitation construite en toub et la chute de quelques poteaux électriques». Les opérations d’épuisements d’eaux ont concerné les communes de Boumerdès, Khemis El Khechna, Ouled Hedaj, Boudouaou, Larbaatache, Hammadi, Beni Amrane. Des opérations similaires ont été éffectuées dans la wilayas de Béchar et plus précisément dans la commune de Louata, à Médéa, dans les communes de Chelalate, Laadaoura, Essouagui, El Omaria et Chahbounia, à Tiaret dans les communes de Tiaret, Madroussa et Dahmouni, à M’Sila, à Aïn Defla dans les deux localités d’Aïn Defla et Rouina ainsi qu’à Oran, au niveau d’Essania, Bir El Djir, Bounif et Sid Echahm. Par ailleurs, l’intensité des précipitations a fait réagir la responsable de la communication à l’Office national de la météorologie (ONM), Houaria Benrekta. Selon elle, «les quantités appréciables de pluie enregistrées ces dernières heures à travers le pays sont dues à une perturbation qui a affecté le bassin méditerranéen avec un air frais et des vents forts». Dans une déclaration à l’Agence presse service, Mme Benrekta ne manque pas de faire observer qu’«il s’agit d’une situation tout à fait normale qui caractérise le printemps. Une saison qui connaît même des chutes de neige parfois, comme c’était le cas l’année dernière». Selon elle, «52 mm ont été enregistrés à Alger, 44 à Tizi-Ouzou, 40 à Ghazaouet et 49 à Maghnia, à Tlemcen et le Sud du pays n’était pas en reste». Par ailleurs, et sur un tout autre plan en rapport avec la lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures, «360 opérations de sensibilisation à travers 38 wilayas, portant sur la pandémie Covid-19, en appelant les citoyens au respect de confinement ainsi qu’aux règles de la distanciation sociale». Dans ce cadre, il est précisé que les unités de la Protection civile ont effectué

«321 opérations de désinfections générales à travers 43 wilayas touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles mobilisant 1 857 agents».

