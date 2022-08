Le prédicateur marocain Ahmed Raissouni n’est plus président de l’Union internationale des oulémas musulmans (UIOM). Il a, en effet, démissionné de ce poste depuis hier, suite à son dérapage sur fond de haine contre l’Algérie.

PAR NAZIM BRAHIMI

La démission du religieux marocain, 69 ans, a été acceptée par les membres du secrétariat général de l’Union, a confirmé le président de l’Association des oulémas musulmans algériens (AOMA), Abderrazak Guessoum. Dans une déclaration à l’APS, M. Guessoum a précisé que les membres du secrétariat général de l’Union internationale des oulémas musulmans qu’il a contactés «lui ont confirmé que la démission a été présentée et acceptée conformément aux statuts de l’Union, qui prévoient, en cas de démission, la tenue, quelques mois après celle-ci, d’une Assemblée générale extraordinaire pour l’élection d’un nouveau président».

«Soucieux de préserver ma liberté d’expression, sans conditions et sans pressions, j’ai décidé de présenter ma démission de la présidence de l’Union internationale des oulémas musulmans», a-t-il écrit dans sa lettre de démission publiée sur les réseaux sociaux, en tentant de masquer la polémique qu’il a créée et les messages de désapprobation suscités par sa dérive.

«Je suis en concertation avec le secrétaire général en vue d’actionner la décision, conformément aux deux articles 21 et 22 du règlement de l’Union», a ajouté le prédicateur marocain dans son explication de la procédure de démission, qui était déjà dans l’air depuis qu’il a tenu, à la mi-août, des propos dangereux et irresponsables à l’égard de l’Algérie et de la Mauritanie.

Dans une interview télévisée avec «Blanca TV», Raïssouni a appelé le peuple marocain à «marcher sur Laâyoune et Tindouf» et a qualifié d’«erreur» l’existence même de la Mauritanie. «Le peuple marocain est prêt à marcher sur Laâyoune et Tindouf. Il est prêt à y rester des semaines entières», a-t-il lancé, tout en provoquant l’autre voisin du royaume chérifien, la Mauritanie, considérant que «le Maroc doit redevenir comme il était avant l’invasion européenne, quand la Mauritanie faisait partie de son territoire».

Suite à ce dérapage, l’AOMA, que préside Abderezak Guessoum, a décidé de geler ses activités au sein de l’organisation mondiale après avoir réclamé la révocation du religieux marocain.

Guessoum a également appelé «tous les Oulémas musulmans à appuyer la décision de l’AOMA et à exiger le départ de Raissouni» dont les propos «ne servent nullement l’unité des peuples et ne préservent pas le bon voisinage». Pour sa part, la Commission de la fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a condamné les propos de Raissouni, considérant que ce dernier «a tenté d’allumer les feux de la fitna dans la région», soulignant qu’il «fait ainsi sienne l’idéologie des groupes terroristes extrémistes».

Il faut observer que si l’Union internationale des savants musulmans a désavoué les déclarations de Raissouni et les a considérées comme «de simples opinions personnelles qui ne concernaient pas l’institution», elle a tout de même gardé le silence sur ses propos invitant à «marcher sur Laâyoune et Tindouf».

«Il a le droit d’exprimer son opinion personnelle avec le plein respect et l’appréciation de lui-même et des autres, mais ce n’est pas celle de l’Union», a affirmé le secrétaire général de l’organisation, Ali al-Qaradaghi, dans un communiqué du 15 août.

Raissouni a succédé, en 2018, au controversé prédicateur égyptien Youssef al-Qaradawi à la tête de l’Union internationale des oulémas musulmans (UIOM), organisation réputée proche du Qatar et de la confrérie des Frères musulmans.