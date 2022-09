PAR INES DALI

Le Syndicat des magistrats (SNM) est mécontent quant à «la situation du pouvoir judiciaire», notamment en ce qui concerne ses revendications socioprofessionnelles. Ses membres ont soulevé plusieurs points de dysfonctionnement ou de discorde avec la tutelle, à l’occasion de la tenue, le 5 septembre, de la troisième réunion au titre de l’année 2022 de son bureau exécutif.

C’est le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui est cité comme premier point ayant suscité la réaction du Syndicat. A ce propos, le SNM a constaté que «le Conseil supérieur de la magistrature, avec sa nouvelle composante, a trébuché lors de la tenue de sa première session», peut-on lire dans un communiqué diffusé par le syndicat mené par Issaâd Mabrouk.

La raison est que «le CSM ne peut s’acquitter de ses missions constitutionnelles en raison de l’absence d’instruments juridiques, et de moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement», a jouté le SNM.

Tentant d’expliquer ces manquements, il estime que cela relève d’une «intention non-avouée» de ne pas laisser le CSM aller de l’avant et remplir ses missions, en retardant délibérément la promulgation de la loi organique relative à la justice, et en vidant de leur sens certains articles, et ce, en consacrant «la prédominance de l’Administration au détriment du pouvoir judiciaire».

Ainsi, les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ne sont finalement pas du goût du Syndicat nationale des magistrats qui lance un appel aux membres du CSM de poursuivre leur combat. Il leur recommande de ne pas baisser les bras et de faire valoir «les prérogatives que leur confère la Constitution», en commençant par exiger les moyens humains et matériels nécessaires qui leur permettent de s’acquitter de leurs tâches.

Le SNM demande également aux membres du Conseil de «corriger les dysfonctionnements ayant résulté du dernier mouvement opéré par le ministère de la Justice, et commencer à étudier les recours de magistrats en toute équité».

Ne voulant plus attendre pour voir

la profession aller de l’avant, le

SNM appelle à l’accélération de l’adoption des deux lois encadrant la profession pour «permettre au pouvoir judiciaire d’exercer toutes ses prérogatives». n

